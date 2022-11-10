Yeşil dönüşüm konusunda hazırladıkları raporla konuya mercek tuttuklarını aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şirketlerin yüzde 69,1’inin iklim değişikliğini ekonomik faaliyetleri için tehdit olarak gördüğünü kaydediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeşil dönüşüm konusunda hazırladığı ‘İstanbul’da Reel Sektörün Yeşil Dönüşümü’ raporuyla reel sektörü yakın merceğe aldı.

Raporda reel sektörün yeşil dönüşüm konusundaki yaklaşımlarının ele alındığını aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptıkları saha çalışmalarından elde ettikleri bulguların iç açıcı olmadığına işaret ediyor.

Aslında bu konuya dair önemli bir farkındalık olduğuna dikkat çeken Avdagiç, şirketlerin yüzde 69,1’inin iklim değişikliğini ekonomik faaliyetleri için tehdit olarak gördüğünü kaydediyor.

Ancak bu konuyu içselleştirip takip edenlerin oranının çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Avdagiç, şirketlerin henüz yüzde 15,4’ünün güncel gelişmeleri takip ettiğini söylüyor.

Şirketlerin yarısından fazlasının bu konuda devletten teşvik beklediğini dile getiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sorularımızı yanıtladı…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.