En kötü geride kaldı artık düz yoldayız
Şekerbank, 2019 için sektöre paralel yüzde 10-12 büyüme beklerken KOBİ ve tarımda yüzde 20 büyüme hedefliyor.
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonomi için ise “En kötü geride kaldı, düz yoldayız. Önemli bir stres testinden başarıyla geçildi” diyor.
Dengeleme ve disiplin konusunda çok başarılı bir 2018 sonu ve 2019 başını geride bıraktığımızı söyleyen Servet Taze, sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Otobüs sayısı yıllardır artmıyor
Sonraki haber 100 istasyon ‘Self servis’ olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?