Türkiye ekonomisi, 2022 yılına yüksek enflasyon sorunu ile girdi. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Yılın ortasına kadar enflasyon yüzde 60’ları görebilir. Mevcut politikalardan mutlaka geri dönüş olmak zorunda” diyor.

Son iki yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, 2021 yılını ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bıraktı.

Ekonomide 2022’nin gündemi ise yüksek enflasyon, bir başka deyişle ‘hayat pahalılığı’ olacak. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ile Türkiye ekonomisini 2022’de neler beklediğini, Merkez Bankası politikalarını ve enflasyonun seyrine ilişkin öngörüleri konuştuk.

Türkiye’de hızla artan enflasyonun küresel çaptaki enflasyon artışından farklı olduğunu dile getiren Prof. Yılmaz, hükümetin düşük faiz politikasından geri dönmemesi halinde enflasyonun 2022 içinde yüzde 50-100 arasında seyredebileceğini söylüyor.

Prof. Yılmaz, “Mevcut politikalardan geri dönüş olmak zorunda” diye konuşuyor. Prof. Kamil Yılmaz’a sorularımız ve aldığımız Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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