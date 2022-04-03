11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşarak decacorn olan Getir, 2022’de yeni bir ülkeye girmeyi planlamıyor. Sekiz ülkede yayılmaya odaklandıklarını dile getiren Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Türkiye’de iki yeni alana adım atacağız. Bazı işlerimiz yurtdışına da gidebilir” diyor.

Geçtiğimiz günlerde start up dünyasında heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Yedi yıl önce kurulan online yemek ve market sipariş uygulaması Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltti.

Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan şirket, ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global, Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.

Peki bundan sonra Getir’in hedefleri ne? Yurtdışı yapılanması nasıl ilerleyecek? Şirket gündeminde satın almalar var mı? Aklımızdan geçen tüm soruları Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek’e yönelttik.

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