Hak edilmemiş refahın bedelini ödeyeceğiz
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, Türkiye’nin ekonomide kusursuz fırtınaya girdiğini söylüyor.
Prof. Günçavdı, “Önceki yıllarda toplum olarak hak etmeden elde ettiğimiz refahın bedelini ödeyeceğiz” diyor.
Yeni yılda ekonomide yaşanabilecek olası gelişmeleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Özel markalı ürünler 2019'da rekor kıracak
Sonraki haber Büyümesi ihracattan gelecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?