Hak edilmemiş refahın bedelini ödeyeceğiz

Aralık 19, 2018 0 Yorum 95 Okunma
Hak edilmemiş refahın bedelini ödeyeceğiz

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, Türkiye’nin ekonomide kusursuz fırtınaya girdiğini söylüyor.

Prof. Günçavdı, “Önceki yıllarda toplum olarak hak etmeden elde ettiğimiz refahın bedelini ödeyeceğiz” diyor.

Yeni yılda ekonomide yaşanabilecek olası gelişmeleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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