Hedefimiz dünyada ilk beşe girmek

Temmuz 3, 2019 0 Yorum 89 Okunma
Hedefimiz dünyada ilk beşe girmek

Dalgakıran Kompresör, 200 milyon dolar yatırımla fabrika kuracak. Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Ayrıca ABD’de şirket satın alma planımız var.

10 yıl içinde kendi alanımızda dünyanın en büyük beş şirketinden biri olacağız” diyor.

10 yıl içinde kendi alanımızda dünyanın en büyük beş şirketinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Adnan Dalgakıran ile şirketinin gelecek planlarını ve ekonomideki kurtuluş reçetesini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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