Her yıl iki yeni otel açacağız
Türkiye’nin en eski ve köklü zincirlerinden biri olan Dedeman Grubu’nun yönetimi, Murat Dedeman’ın geçtiğimiz yıl ani kaybı üzerine üçüncü kuşağa devroldu.
Dedeman Holding’in ve Dedeman Madencilik’in yönetimine Rıfat Dedeman geçerken, Dedeman Turizm Grubu’nun yönetimini Banu Dedeman üstlendi.
Geçtiğimiz ekim ayında icra kurulunu oluşturan grup, yeni yatırımlarla yoluna devam ediyor.
İşletme yoluyla her yıl iki tesis açarak 2023 yılında 25 otele ulaşmayı hedefleyen Dedeman, 2020 yılında zincirine Kastamonu otelini ekleyecek.
2019 yılını 270 milyon TL ciro ile kapatan Dedeman Turizm Grubu, 2020’de yaklaşık 310 milyon TL ciroya, 2023’te ise 550 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı planlıyor.
Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile Dedeman Turizm Grubu’nun planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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