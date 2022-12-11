Hızlı büyüme sonrası dengelenme sürecindeyiz

Anadolu 500 listesinde zirvedeki isim yine değişmedi. Son altı yıldır liderliği kimseye kaptırmayan Tosçelik şirketiyle listenin zirvesindeki Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı, son yıllarda yaşanan hızlı büyümenin yerini bu yıl dengeli büyümeye bıraktığını anlatıyor.

Anadolu 500 listesinin lider ismi yıllardır değişmiyor. Son altı yıldır yükselen performansıyla listemizde liderliği kimseye bırakmayan Tosçelik, bu yılı da iddialı bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.

Tosçelik başta olmak üzere tüm şirketleriyle başarılı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu yılın önceki iki yıla göre dengeli bir yıl olduğunu söylüyor.

Sektör genelinde son yıllarda yaşanan hızlı büyümenin yerini bir dengelenme sürecine bıraktığına işaret eden Fuat Tosyalı, kendilerinin de bu yılı dengeli bir büyümeyle 6,1 milyar dolar ciro ile kapacaklarını söylüyor.



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