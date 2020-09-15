2020, QNB eFinans’ın en hızlı büyüdüğü yıl olma özelliği taşıyor. QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, bankalarla entegre çözümler geliştiren QNB eFinans’ın Dijital Köprü Projesi ile fintechlerle de ortak çözümler sunmaya başladığını söylüyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

“e-Dönüşüm; dijital, öncü ve inovatif bir sektör. Yenilik ve altyapı yatırımı bitmez” diyen Yıldırım, kusursuz hizmet kalitesini daha iyi hale getirmek için yeni proje ve yatırımları hayata geçireceklerini kaydediyor. Okay Yıldırım, yenilikçi iş yapış şekillerini ve çözümlerini müşterileriyle buluşturmaya devam edeceklerini de belirtiyor.

Altyapısına sürekli yatırım yapan ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirmeye devam eden QNB eFinans, müşteri tabanını ve müşteri memnuniyet seviyesini artırmaya devam ediyor.

QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, bu yatırımlarla dünyada belki de bugüne kadar yapılmış en büyük e-Dönüşüm geçişini sorunsuz şekilde atlattıklarını söylüyor. İş modelinin uzaktan bağlantıyla hizmet üzerine geliştirildiğinden bahseden Yıldırım, pandeminin en yüksek dönemlerini bile müşteri deneyiminde ve hizmet kalitesinde aksama yaşanmadan tamamladıklarını vurguluyor.

e-Dönüşüm paketinin devamında kapsamı genişletilen Dijital Köprü Projesi bir platform haline geldi. Okay Yıldırım, Dijital Köprü’deki çözümlerle entegrasyonlarını tamamladıklarını belirtiyor.

Web siteleri üzerinden ‘Canlı Destek’ uygulamasını hayata geçirdiklerinden bahseden Yıldırım, “QNB eFinans Dijital Asistan ile de Whatsapp hattı aracılığıyla müşterilerimize anlık cevap vererek sektörde büyük yeniliğe imza attık” diyor.

Dijital Köprü Akademi’yi ise daha da zenginleştirerek KOBİ’leri geleceğe aşıyacak fikirlerle buluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.

Okay Yıldırım ile e-Dönüşüm sektöründe yaşanan gelişmeleri, QNB eFinans’ın bu süreçteki rolünü, yeni projelerini ve hedeflerini konuştuk.

e-Dönüşüm’de gelinen durum hakkında bilgi verir misiniz?

e-Dönüşüm, uzun yıllardır dijitalleşme için kullandığımız araçlardan birisi. Biz bu dönemi hep bu geçişle beraber oluşacak müşteri tabanına yönelik çözümler üretmekle geçirdik. Bunların içinde QNB Finansbank ile yaptığımız e-Fatura teminatlı kredi, e-Defterden Mali Analiz, ‘Neovade’ gibi yeni projeler vardı. Temmuz geçişiyle şirket sayısı 300 bine ulaştı. 2020 başından itibaren e-Dönüşüm sektörü 200 binlerden 280 binlere geldi ve bu büyümenin yılsonu itibarıyla 300 binleri bulmasını bekliyorum. Bu ciddi bir büyüme.

Bu süreçte QNB eFinans nasıl bir değişim yaşadı?

Bir regtech’ten, yani regülasyonlara paralel geliştirmeler yapan bir teknoloji şirketinden fintech’e evirilen bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştirirken de hep katma değerli ürünler düşündük. Dijital ürünler kullanan müşteri tabanı çok genişledi. Bu durumda artık bizler yani sektördeki aktörler, yeni inovatif ürünler sunarak e-Dönüşüm’ün müşteriler tarafındaki algısını çok daha pozitif ve faydalı hale getirmeliyiz.

e-SMM’de ne gibi yenilikler yapıyorsunuz?

e-SMM ve e-İrsaliye, çok yeni ürünler. Biz e-SMM için QNB eFinans uygulamamızı Google Store’da ve Apple Store’da güncelledik, yeniledik. Portalimizdeki deneyimi geliştirdik. Müşteri deneyimiyle bu tarafı daha da genişleteceğiz.

Çünkü e-SMM, bireysel olarak çalışan profesyonelleri kapsıyor. POS ve kredi kartına dayalı e-SMM’ye entegre çözümlerin artacağını ve çeşitleneceğini öngörüyorum. Biz de mobil kullanımın özellikle bireyseldeki yoğunluğunun bu tarafta da yaşanacağını düşündüğümüz için e-SMM ürünü ile QNB eFinans uygulamasına da yatırım yaptık. e-SMM ürünümüzü Dijital Köprü’ye dahil ettik.

e-İrsaliye’de son durum ne?

e-İrsaliye, özellikle e-Dönüşüm’e ilk geçen şirketlerin kullanmaya başladığı yeni bir ürün. Bir adet e-Fatura işlemi yapan mükellef, yaklaşık üç adet e-İrsaliye işlemi yapıyor. e-İrsaliye’de yoğun kullanım olmasını bekliyoruz. Burada da birçok katma değerli ürünler çıkacaktır. e-İrsali-ye’nin leasingde kullanımının çok yoğun olduğunu gözlemledim. Servis sağlayıcılar leasing şirketlerinin ihtiyacına yönelik farklı çözümleri hızla üreteceklerdir.

QNB eFinans için 2020 nasıl geçiyor?

2020, en hızlı ve en fazla büyüdüğümüz yıl. Müşteri tabanımızı ciddi şekilde, aritmetik olarak artırıyoruz. Altyapıya sürekli yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarla dünyada belki de bugüne kadar yapılmış en büyük e-Dönüşüm geçişini sorunsuz atlattık, müşteri memnuniyet seviyemizi de çok artırdık.

Pandemi iş süreçlerinizi nasıl etkiledi?

İş modelimiz, müşterilerimize müşteri çözüm merkezi aracılığıyla uzaktan bağlantı yaparak hizmet vermek üzere geliştirilmişti. Ne kadar doğru bir iş modeli kurduğumuzu bu dönemde gördük. Pandeminin en yüksek olduğu dönemleri bile müşteri deneyimimizi ve hizmet kalitemizi hiçbir aksamaya yer vermeden tamamladık.

Yılın kalanı için beklentileriniz neler?

Şirketlerin iş yapışlarında neler değiştiğini, ne gibi yeni ihtiyaçlar oluştuğunu tespit ediyor, bunlara yönelik yeni çalışmalarımızı tamamlıyoruz. e-Dönüşüm sektörü; dijital, öncü ve inovatif bir sektör. Çalışma, yenilik, altyapı yatırımı asla bitmez. Artan işlem hacimleri nedeniyle kusursuz hizmet kalitemizi eskisinden de daha iyi hale getirmek için birçok projemiz tamamlandı. Bazıları devam ediyor, yenileri de gelecek.

Daha uzmanlaşmış çağrı merkezi çözümlerinizden bahseder misiniz?

Bizler dahi eskiden gelen bir alışkanlıkla mobil hizmet hattımıza çağrı merkezi demeye devam ediyoruz ama doğrusu, burası bir müşteri destek merkezi, hizmet merkezi. Çünkü burada müşterilerin ekranlarına uzaktan bağlanıyor, bilgisayar programcılığı çalıştırıyor, terzi işi çözümlerle müşterimizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Hatta kod yazıyoruz.

Birinci seviye destek hizmetlerimizde ağırlıklı aktivasyon işlemleri, ikinci seviye destek hizmetlerinde kod yazımı ve kurulumlar yapılıyor. Burada çalışanlar çok uzman ve teknik bir kadrodan oluşuyor. Bu 2020’de öne çıkmamızı sağlayan, müşterilerimize sunduğumuz çözümlerimizden biri oldu. İlerleyen dönemde, kurguladığımız bu iş modelinin örnek alınarak artacağını düşünüyoruz.

Dijital Köprü Projesi nasıl gidiyor?

Dijital Köprü’yü KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019’da QNB Finansbank ile hayata geçirdik. Projenin lansmanı e-Dönüşüm paketiyle yapıldı. Çünkü e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter’den oluşan e-Dönüşüm çözümleri KOBİ’lerin zaman ve maliyet ayırmaları gereken ürünler olarak ortaya çıktı. QNB Finansbank da Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’ni oluşturdu.

e-Dönüşüm paketinin devamında Dijital Köprü’nün kapsamı genişletildi ve şirketlerin e-ticaretten İK’ya, ön muhasebeden satış ekibi yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform haline geldi. Gelinen noktada, bankacılık ve farklı fintech çözümlerine tek bir şifreyle ulaşabilmeyi sağ-

layan, API’lar aracılığıyla çalışan Dijital Köprü Portal hayata geçti. Biz de Dijital Köprü’deki hemen hemen tüm çözümlerle entegrasyonlarımızı tamamladık. Böylece bugüne kadar bankalarla entegre çözümler geliştiren QNB eFinans, Dijital Köprü ile fintechlerle de ortak çözümler sunmaya başladı.

Dijital Köprü Akademi’den bahsedebilir misiniz?

Dijital Köprü Akademi, Dijital Köprü’nün bir hizmeti olarak, KOBİ’lerimizi dijital dönüşüm çağında işlerini ve değişimi kolayca yönetmelerini sağlayacak iş fikirleriyle buluşturmak için mayıs ayında oluşturuldu. Şirketleri konularının uzmanlarıyla bir araya getirerek eğitim ve ürün videolarından oluşan geniş bir yelpazede içerik sağlayan Dijital Köprü Akademi’ye katkıda bulunuyoruz.

Akademi’de yenilikler olacak mı?

Müşteriler canlı yayınlara istedikleri yerden katılıp sorularını iletebilecekleri gibi bu yayınları sonradan da izleyebiliyorlar.

Müşterilerimizin en çok e-Dönüşüm ürünleriyle ilgili destek aradıklarını gözlemlediğimiz için Dijital Köprü Akademi’de her hafta e-Dönüşüm ürünlerinin kullanımına dair canlı yayınlar düzenliyoruz. İleriki dönemde e-Ticaret’ten İK’ya, farklı konulardaki uzmanlarla canlı yayınlarla içerik daha da zenginleşecek.

QNB Finansbank Dijital Köprü ekibi KOBİ’lerle uzun yıllar çalışmış ve çözüm geliştirmiş eğitim şirketleriyle ve sektörlerinin başarılı isimleriyle çalışarak özelleşmiş içerikler oluşturuyor.

Dijital Köprü’nün yaratıcı ve yenilikçi ürünleri hakkında bilgilendirmeler ve bu ürünlerin kullanımına dair videolar da Akademi’de paylaşılıyor. Dijital Köprü Akade-mi’yi daha da zenginleştirerek KOBİ’lerimizi geleceğe taşıyacak fikirlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

MOBİL TARAFTA CİDDİ YATIRIMLARA BAŞLADIK”

“İlk günden beri ERP bağımsız yapımızla Türkiye’de bizimle çalışmak isteyen her şirketin eksiksiz ve tam, yenilikçi yüksek standart ve kaliteyle çalışan bir altyapıyla hizmet alabilmesi için çalıştık. Bulut teknolojilerini ilk uygulayan şirketlerden olduk. Şirketlerin bilgilerine 7/24 uzaktan ulaşabilmesine, bizimle çalışan her şirkete ücretsiz sağladığımız portalimiz sayesinde olanak tanıdık.

Tüm e-Dönüşüm ürünlerini Dijital Köprü çözümleriyle de buluşturarak etki alanımızı daha da geliştiriyoruz. e-Dönüşüm ürünleri tarafında mobil uygulamaya çok bir talep olmuyordu ancak e-SMM ile mobil tarafta ciddi yatırımlara başladık. Yenilikçi iş yapış şeklimizi ve çözümlerimizi QNB eFinans kullanan şirketlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

“HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK YENİLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ”

DİJİTAL ASİSTAN İLE ANLIK CEVAP

Değişen müşteri alışkanlıklarını gözlemliyoruz ve müşterilerin iletişim tercihinin telefonun sesinden klavyeye doğru değiştiğini görüyoruz. Buradan hareketle mayıs ayında web sitemiz üzerinden ‘Canlı Destek’ uygulamasını hayata geçirdik.

Yapay zekâ altyapısını kullandığımız QNB eFinans Dijital Asistan ile Whatsapp hattı aracılığıyla müşterilerimize anlık cevap vererek sektörde büyük yeniliğe imza attık. Dijital Asistan sayesinde müşterilerimiz QNB eFinans ürünleriyle ilgili soru ve sorunlarını iletebildikleri gibi Dijital Köprü kampanyası ile ilgili olarak da 7/24 kesintisiz destek alabiliyorlar.

KUSURSUZ DENEYİM

Müşteriler 0850 250 07 50 çağrı merkezi numarası üzerinden hizmet almaya devam ederken aynı numarayı kullanarak Whatsapp hattı üzerinden QNB eFinans Dijital Asistanı ile kampanyaları öğrenebiliyor, e-Dönüşüm ürünleri ve aktivasyonları hakkında bilgi alabiliyor.

Ayrıca müşterilerimizi, Whatsapp hattımız üzerinden sadece satın almak istedikleri ürünü belirttiklerinde onları avantajlı paketlere yönlendirerek ihtiyaç duydukları ürünü alabilmelerini sağlıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirmeyi ve kusursuz müşteri deneyimini katlanarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.

“DİJİTAL KÖPRÜ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

MÜŞTERİ OLMAYA GEREK YOK

Dijitalleşme artık bir zorunluluk haline geldi ve şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için dijital dönüşümü içselleştirmenin gerekliliğini bize kanıtladı. Dijital Köprü hizmet noktalarının uçtan uca dijitalleşmesi proje adına atılan en önemli adımlardan biri oldu.

Şöyle ki; Dijital Köprü’nün ürünlerini kullanmaya başlamak için müşterilerin şubeye gitmesine, QNB Finansbank müşterisi olmalarına gerek yok. Dijital Köprü’nün internet sitesinden ya da Dijital Köprü çağrı merkezinden başvuruda bulunmaları yeterli.

YENİ ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Projeyi sürekli yenilenerek müşterilerine ticari hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunan bir platform olacak şekilde tasarladık. Ürünlerin tümü farklı çözüm sağlayıcıları aracılığıyla sunuluyor ve yeni çözümler eklemek için sürekli çalışma söz konusu. Müşteri görüşmeleri, düzenli yapılan pazar araştırmaları ve inovasyon odaklı yenilikçi girişimleri destekleyen QNBeyond aracılığıyla Dijital Köprü sürekli olarak gelişiyor.

‘DİJİTALLEŞMEK İSTİYORUM’

Dijital Köprü Müşteri Hizmet Merkezi ile ürün kurulumları ve müşteri aktivasyonları hızla yapılabiliyor. KOBİ’ler yeni bir altyapıya, uygulamaya ve sisteme geçmenin endişelerini yaşıyordu. Ancak bu endişelerin de alternatif hizmet kanalları sayesinde geri planda kalmaya başlamasıyla ‘Dijitalleşmek istiyorum’ diyen KOBİ sayısı hızla arttı. Ağustos ayı itibarıyla 40 binin üzerinde KOBİ, Dijital Köprü hizmetlerinden faydalanmak üzere başvurdu. 2022 itibarıyla 100 bin adet müşteriye Dijital Köprü ürünleriyle dokunmak hedefleniyor.