Yılı rekorla kapatmaya hazırlanan ihracatta bu yılın 11 aylık sürecinde 200 milyar dolar rakamı aşıldı. İhracatta çıtayı daha da yukarı taşımak istediklerini aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle, 2022 yılında 242 milyar doları aşmayı planladıklarını anlatıyor.

26 Aralık 2021 – 08 Ocak 2022 tarihli sayıdan.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

Türkiye ihracatta bu yılı rekor artışla kapatacak. Yüksek kur oranı, tedarik zincirinde Çin’e karşı belli alanlarda talebin Türkiye’ye dönmesi gibi nedenler bu artışta önemli bir paya sahip olurken ihracatçılar 2022 için de rekora imza atmayı planlıyor.

2022 yılı hedefi ise 242 milyar doları aşmak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat artış hızına işaret ederek çıtayı daha da yukarı taşımak istediklerini belirtiyor.

2022 yılında da OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara ulaşmanın hedeflendiğini aktaran Gülle, 2022 yılı hedef ve beklentilerini anlattı.

Yılın son ayında yaşanan kur oynaklığı piyasaları derinden etkilerken, ihracat açısından nasıl bir kapanış olacak? İhracatın büyümeye katkısı ne düzeyde olacak?

2020 yılında pandemiye rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladık. Bu süreçte elde ettiğimiz, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatımızı bir üst lige taşıdık.

İhracatçılarımız pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı.

Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Yılın ilk 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5,1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5,5 puan oldu. Yani yılın dokuz ayında gerçekleşen yüzde 11,7’lik büyümenin neredeyse yarısı (yüzde 47si) ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz.

İhracatta yıl sonu rakamı ne olur?

Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefi, ihracatçılarımızın sergilediği üstün performans ile 211 milyar dolara revize edildi. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar.

Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11’inde aylık ihracat rekorları kırdık. Ocak-kasım döneminde, 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik, 188 ülkeye ihracatımızı artırdık. Bunların 109’una ihracatta tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık.

Tam 47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Ocak-kasım döneminde, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımızı yüzde 34 artırdık. Afrika kıtasına ihracatta yüzde 39, Kuzey Amerika kıtasına ihracatta yüzde 47, Orta ve Güney Amerika’ya ihracatta ise tam yüzde 84 artışa imza attık.

İhracatta sektörler açısından nasıl bir gelişme var?

Sektörlerimiz de benzer şekilde her ay ihracatlarını bir adım ileriye taşıyarak, her ay rekorlarını tazeleyerek yılı başarıyla tamamladı. 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı, 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı.

En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz otomotiv, kimyevi maddeler ve çelik sektörleri oldu. Küresel ölçekte yaşanan çip krizine rağmen otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerimizin ihracatını artırmayı başarması ihracatımızın ve sanayimizin gücünü göstermek adına gerçekten önemli.

2022 yılında ihracatta hedef rakam nedir?

Artık yılın son günlerini yaşadığımız bu dönemde açıkça görüyoruz ki başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracata ve ihracatçıya destekleri, Ticaret Bakanlığı’mızın ve hükümetimizin çalışmaları ve ihracatçılarımızın gayretleriyle ihracatımız, OVP’de açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde, hatta 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olacak.

Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022 yılında da OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmek. ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ için gecesini gündüzüne katarak çalışan ihracatçılarımızda bu güç, bu potansiyel mevcut.

“YÜKSEK DEĞİL, İSTİKRARLI KUR ÖNEMLİ”

“İhracatta öngörülebilirliğin, sürdürülebilirliğin ve kârlılığın artırılması için ihracatçıların ihtiyacı olan şey yüksek kur oranı değil istikrarlı kur oranıdır. Bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavram fiyat istikrarı ve finansal istikrardır.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı birlikte sağlayacak olan adımlar, üretim ve ihracatın arttırılması, ekonominin ithalata bağımlılığının azaltılması ve toplam tasarrufların arttırılmasıdır. Bu üç temel alanda ortaya konacak mücadele ve başarı, aynı zamanda hem enflasyonla mücadele, hem de cari işlemler açığıyla mücadele ve başarı anlamına gelecektir.

Bu nedenle, 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumunda olan daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz.”

“TEDARİKTE TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN”

“Avrupa başta olmak üzere kısıtlamaların uzatıldığı veya artırıldığı aylarda ihracatımızdaki artış, hep vurguladığımız gibi Türkiye’nin artık tedarikte güvenli bir liman olduğunun göstergesi oldu. Çünkü tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde ithalatçı ülkeler, tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe etti ve yeni arayışa girdi.

Dünya artık tek bir bölgeden, tek bir fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda, ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı. Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını görüyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçlendi.”