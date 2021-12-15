TEB, 2022’de ihracatçı firmaların kapasite yatırımları ve dış ticaretin finansmanı ihtiyacının artmasını bekliyor. TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Ö. Henden, “İhracat kredileri ve döviz geliri yaratan sektörlerdeki kredilerde büyüme hedefliyoruz” diyor.

Anadolu’daki şirketlere kurumsal bankacılık kanalıyla birçok hizmet sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu çatı altında birçok KOBİ’nin gelişmesine destek oluyor.

Anadolu 500 şirketlerinin büyük kısmına da bu kapsamda ürün ve hizmet sunan TEB, ilerleyen dönemde de Anadolu işletmelerinin yanında olmayı sürdürecek.

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden ile pandemi sürecinde Anadolu şirketlerinin durumunu ve TEB’in gelecek planlarını konuştuk.

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