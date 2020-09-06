Güvenli üretim standartlarını yerine getiren firmalara verilen TSE Covid-19 belgesini alan Seyidoğlu Gıda, ihracatta hedef büyüttü.

Bu belge ile birlikte yurtdışı pazarlarda güven tazelediklerini vurgulayan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Bu güveni yeni ülkelere de taşıyarak 35 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıkarma hedefimiz var” diyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını sonrası tüketici en az temasla ve en güvendiği markalardan alışveriş yapmaya başladı. Artık herkes satın aldığı ürünlerin güvenilir bir ortamda üretildiğini ve hijyen standartlarının yerine getirilip getirilmediğini belgeli olarak görmek istiyor.

TSE güvenli üretim standartlarını yerine getiren firmaları sıkı bir denetimden geçirerek TSE Covid-19 belgesi vermeye başladı. Seyidoğlu Gıda gerekli adımları atıp, ilk günden itibaren güvenli üretim standartlarını yerine getirip üretim süreçlerinin güvenilirliğini belgeledi.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu ile şirketi ve çalışmalarını konuştuk.

Güvenli üretim belgesini neden aldınız? Bunun için neler yaptınız?

Tüketici satın aldığı ürünlerin güvenilir bir ortamda üretildiğini ve hijyen standartlarının yerine getirilip getirilmediğini belgeli olarak görmek istiyor. TSE bu anlamda güvenli üretim standartlarını yerine getiren firmaları sıkı bir denetimden geçirerek TSE Covid-19 belgesi vermeye başladı.

Seyidoğlu Gıda olarak ilk açıklandığı günde bu denetimlere girmek ve belgemizi almak istediğimizi beyan ettik. Dünya standartlarında gerekli denetimleri firma olarak ilk günden itibaren uygulamaya başladık. TSE yetkilileri de yaptıkları denetimde aldığımız güvenli üretim standartlarını yerine getirdiğimizi tespit ederek bu durumu belgelediler.

Bu belgeyi almak için sağlık bakanlığının güvenilir üretim alanında belirlediği belli başlı standartlar ve kurallar var. Bu kuralları yerine getirmek için fabrikamızda bir planlama ve Toplu gıda satın alması yapan otel, hastane, cezaevi, okul vs gibi kurumlar da ilk olarak bu belgeyi sormaya başladı. Bu anlamda da satışlarımıza olumlu katkı yaptı.

Güvenli üretim belgesi ile birlikte ihracat pazarlarında yeni hedefleriniz nelerdir?

Bu belge ile birlikte yurtdışı pazarlarda ürün sattığımız ülkeler nezdinde bir güven oluşturduk. Bu güveni yeni ülkelere de taşıyarak 35 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıkarma hedefimiz var.

Aynı zamanda yeni ürün çeşitlerimizle birlikte çocuklara dönük bir ürün gamı hazırlıyoruz. Çocukların seveceği inovatif yeni ürünlerle dünya pazarlarında daha yenilikçi ve interaktif bir Seyidoğlu Gıda markası konumlamak istiyoruz.

2019 yılını şirket olarak üretim, ciro, ihracat olarak hangi rakamlarda tamamladınız?

2019’da başarılı bir yıl geçirdik. Ciro olarak yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme kaydettik. 210 milyon TL ciro ile yılı tamamladık. 25 ülkeye olan ihracatımızı 35 ülkeye çıkardık. 15 yeni ürünü tüketici ile buluşturduk. 45 milyon TL civarında ihracat yaptık.

2020’de büyüme beklentiniz nedir? Ciro, üretim, ihracat hedefleriniz nedir? Bunlarda bir revizyon yaptınız mı?

Üretim kapasitemizi artırma ve yeni ürün çeşitlerimize yer açma adına temelini attığımız yeni fabrikamızda sona yaklaştık. 10 milyon TL yatırımla devreye girecek yeni tesisimizle birlikte 2020 itibariyle de şu anda var olan 8 bin m2 kapalı alan yatırımımızı 16 bin m2’ye çıkaracağız. Ciro olarak da 250 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecine rağmen yüzde 20 büyüme hedefimize yıl sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz.

2020 yatırım planlarınız nedir?

2020 yılı için yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte makine parkuru ve ek üretim alanları için yaklaşık 5 milyon TL daha ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeni ürün çeşitleri ve mağazalaşma alanında da yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini nasıl yönetiyorsunuz?

Pandemi sürecinde mağazacılık alanında bir takım sıkıntılar yaşadık. Malum Mağazaların kapatılması işlerimizi olumsuz etkiledi. Diğer taraftan da üretim tarafında ise artan taleple birlikte yüzde 25 bir satış artışı sağladık. Tüketici özellikle paketli ve güvenilir markaların ürünlerine yönelmesi bizi olumlu yönde etkiledi.

Özellikle bazı ürünlerde ek üretim planlaması yapmak zorunda kaldık. Örneğin tahin, pekmez gibi ürünlerin vücut direncini yükseltmesi ve yüksek çinko içerikleri nedeniyle aşırı bir talep aldık.

Talep doğrultusunda üretime yeni bantlar ekledik. Satın almacıları ve tüketiciyi ürünlerimizin hijyen ve sağlıklı ortamda üretildiğini nasıl bir süreçte üretim yapıldığı konusunda bilgilendirdik. Pandemi sürecinin başladığı mart ayında yavaşlayan üretim ve satışlarımız kısa bir süre sonra yeniden normal rayına oturdu. Şu anda geçtiğimiz yılın üzerinde satış ve üretim rakamlarına ulaştık.

Aynı zamanda yatırımlarımıza da ara vermedik. Ek üretim tesisi inşaatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Bu sürecin geçici olduğuna hep inandık ve iş planlarımızı sekteye uğratmadık.

Üretim ve istihdam tarafında ne gibi önlemler aldınız?

Öncelikle gerek üretim yaptığımız bütün alanlarda gerekse de çalışanlarımızın sağlığı hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık. Sağlık bakanlığının üretim tesislerine koyduğu standartlar ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği tüm kriterleri harfiyen uyguladık. Personelimizin her gün düzenli aralıklarla ateşini ölçüyor ve en küçük şikayeti olanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz.

Tüm personelin dezenfekte kurallarına uymasına ve maske takmasına azami önem veriyoruz. Belirli periyotlarla tüm fabrikayı dezenfekte eden profesyonel kuruluşlarla çalışıyoruz. Gıda güvenliği noktasında üretim aşamasında sıfır temas kuralını uyguluyoruz. Çalışanlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyması için üretim bantlarında ve tüm fabrikada gerekli düzenleme ve uyarı levhalarını asarak sıkı denetimini yapıyoruz.

“ÜRETİMDE ROBOTLAR ÖNE ÇIKACAK”

GIDA GÜVENLİĞİ

Pandemi süreci de gösterdi ki gıda sektörü stratejik öneme sahip sektörlerin başında geliyor. Bu anlamda gıda güvenliği alanında yatırımlarımıza hız verdik. Pandemi ile başlayan bu dönüşüm tüm firmaların yeni yatırımlar yapmasını zorunlu kılıyor. Üretimde robotların ve son teknoloji sistemlerin öne çıkacağı yeni bir üretim sürecine şahit olacağız.

PERSONEL GÜVENLİĞİ

Özellikle teknolojik üretim sistemlerine, gıdayla en az temasla ve yüksek hijyen koşullarında üretim önceliğimiz oldu. Aynı zamanda bu süreçte başlatılan personel güvenliği ve sağlığı hususlarını pandemi sonrası da devem ettirme kararı aldık.

Korona virüsü ile başlayan bu dönüşüm virüs sona erdikten sonra da gıda üretimi yapan tüm firmaların da ciddi bir dönüşüme gideceğine inanıyorum. Bu süreçte tedarik nakliye depolama gibi tüm alanlarda edindiğimiz tecrübelerle yeni yatırımların da planını yapmaya başlıyoruz.”