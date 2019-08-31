İhracatta 4 ülkeyi hedefimize aldık
Son dönemde iç talepte yaşanan zayıflama ihracatı daha fazla ön plana çıkarıyor. Geçen yıl 168 milyar dolar olan ihracat için bu yıl 182 milyar dolarlık hedef var. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonomi yönetiminin odak noktasında ihracatın yer aldığını aktarıyor.
Bu noktada Ticaret Bakanlığı’nın işaret ettiği yeni rotalara odaklandıklarını söyleyen Gülle, Meksika, Çin, Rusya ve Hindistan’ın yer aldığı dört ülkeyi yakın markaja aldıklarını ifade ediyor.
Gülle, bu ülkelerin pazar büyüklüğü, kişi başına düşen milli gelir ve talepte önemli potansiyele sahip olduklarını kaydediyor. Bu ülkelere yönelik girişimlerle dört yıllık süreçte dünyada en çok ihracat yapan 30 ülke içinde yer almayı istediklerini de belirtiyor
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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