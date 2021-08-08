İhracatta bu yıl 200 milyar dolar hedefi aşıldı. Yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan şirket sayısı ise 10 bin 598’e ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Eğer bu artış hız kesmezse önümüzdeki beş yıllık süreçte 300 milyar dolarlık ihracata ulaşırız” diyor.

Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan ihracat gelirlerinde geçtiğimiz günlerde önemli bir eşik aşıldı. Son 12 aylık ihracat, temmuz ayında 200 milyar dolar barajını geçti.

Yüksek kur, pandemi koşullarının tüm dünyada gevşetilmesi ile artan ticaret ve tedarik zincirinde Çin’e karşı belli alanlarda talebin Türkiye’ye kayması, ihracatta son dönemde görülen hızlanmanın en önemli etkenleri olarak öne çıkıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat artış hızının böyle seyretmesi durumunda önümüzdeki beş yılda ihracatın 300 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Pandemi sürecindeki tedarik zincirindeki kırılmayı da Türkiye’nin iyi değerlendirdiğini söyleyen Gülle, ortalama ihracat birim değerinin ise 2030 yılında 2 dolara çıkacağını belirtiyor.

Kurdukları markalaşma konseyinin buna önemli katkısı olacağını belirten İsmail Gülle ile ihracatta yeni rotayı, kurulacak e-İhracat konseyi ve “Genç TİM”i konuştuk.

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