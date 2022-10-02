Alarko Holding, önümüzdeki üç yıllık süreçte iki yeni sektöre daha girmeyi planlıyor. Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, farklı alanlardaki bu yatırımlara ilk etapta 250 milyon dolar bütçe ayırdıklarını kaydediyor.

Enerji, taahhüt, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Alarko Holding, önümüzdeki üç yıllık süreçte iki yeni sektöre girmek için hazırlıklara başladı.

Tarım, enerji teknolojileri ve su gibi sektörlerde yer almak üzere adımlar atacak olan holding, bu yatırımlara ilk etapta 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Grupta çeşitli kademelerde 25 yıldır görev alan Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, bir yıldır grubun CEO’luk koltuğunda oturuyor.

Holdingde ciddi bir dönüşümü başlatan Yıldız, Alarko’yu portföy yönetim şirketine dönüştüreceğini anlatıyor.

Bu yıl yaklaşık 59 milyar TL kombine ciroya ulaşmayı planlayan grubun yeni yatırım rotasını çizen Yıldız, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.