İngiltere pazarına açılmayı planlıyoruz
Duygu Akbudak, Denebunu platformunun kurucusu. Denebunu, iş ortağı markaların doğru hedef kitleye ulaşmalarını sağlıyor.
Üyelerine satın alma eğilimleri olabilecek ürünleri denetiyor ve üyelerin paylaştığı yorumları e-ticaret sitelerine aktarıyor.
Denebunu, üç yıl içerisinde başta Unilever, P&G, Nestle, L’Oreal, Estee Lauder, Ülker, Eti, Henkel, Johnson & Johnson gibi firmalar olmak üzere toplam 300’den fazla marka ile işbirliği yaptı.
Bu başarısı Akbudak’a bu yıl 13’üncü kez Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve KAGİDER işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmasında ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ ödülünü getirdi. Akbudak, Denebunu’yu bu yıl İngiltere’ye açmayı hedefliyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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