İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı - Ekonomist

İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı
Related & Co kurucusu ve ortağı Atahan Işık, ortakları Richard Steele ve Neil Sahota ile kendi geliştirdikleri Zero Gravity programını hem şirketlere hem de Kaliforniya Üniversitesi’nde öğrencilere öğretiyor.
Bu program, inovasyon, girişimcilik ve yıkıcı etkileri önceden okuyup ona göre hazırlık yapmak üzerine kurulu.
Bu kapsamda birçok şirkete danışmanlık yapan Atahan Işık ile kurumların inovasyon yapma süreci, yatırım alma aşamaları ve global olma yolunda neler yapması gerektiğini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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