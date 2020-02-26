 İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı - Ekonomist

İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı

Şubat 26, 2020 0 Yorum 85 Okunma
İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı

Related & Co kurucusu ve ortağı Atahan Işık, ortakları Richard Steele ve Neil Sahota ile kendi geliştirdikleri Zero Gravity programını hem şirketlere hem de Kaliforniya Üniversitesi’nde öğrencilere öğretiyor.

Bu program, inovasyon, girişimcilik ve yıkıcı etkileri önceden okuyup ona göre hazırlık yapmak üzerine kurulu.

Bu kapsamda birçok şirkete danışmanlık yapan Atahan Işık ile kurumların inovasyon yapma süreci, yatırım alma aşamaları ve global olma yolunda neler yapması gerektiğini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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