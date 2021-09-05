Türkiye’de sadece İstanbul’da 300 bin bağımsız konut, depreme karşı kentsel dönüşüme muhtaç durumda. Dönüşüme model olacak bir sistem geliştiren KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, “İki yılda dönüşüme 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık” diyor.

Geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos büyük Marmara Depremi’nin 22’inci yılını geride bıraktık. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece İstanbul’da hala dönüşüm bekleyen 300 bin bağımsız birim bulunuyor.

Bunların yıkılıp yenilenmesi için 600 milyar TL yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye emsal artışı ile dönüşümü denedi, Fikirtepe ve Bağdat Caddesi gibi şerefiyesi yüksek yerlerde bile oluşan arz fazlalığı nedeniyle bitirilemeyen inşaatlar oldu.

Bu nedenle kentsel dönüşümde vatandaşın sürece paydaş olduğu bir sürece geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde İstanbul’daki konut ihtiyacını karşılamaya dönük projeler üreten bir şirket olan KİPTAŞ da bu dönemde önemli yatırımları hayata geçirdi.

Bugün başlansa belli bir disiplinle en az 10 yılda bu dönüşümün sağlanabileceğine dikkat çeken KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile kentsel dönüşümü ve projelerini konuştuk.

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