Konya’da sanayi savunma ile büyüyecek

Eylül 4, 2019 0 Yorum 83 Okunma
Konya’da sanayi savunma ile büyüyecek

Konya, savunma sanayi yatırımlarına odaklandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Aselsan’ın 2020 yılında açacağı silah sistemleri fabrikasıyla yatırım çekmeye devam ettiklerini söylüyor.

Kütükçü, sanayinin savunma ile güçleneceğini belirtiyor.

Memiş Kütükçü, kentin sanayileşme yolculuğu ve yeni dönem planlarını anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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