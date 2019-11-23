Kütahya’da beşinci tesisimizi kuruyoruz
Gürallar Grubu, yeni bir alana girip duvar seramiği üretmek üzere kolları sıvadı.
Kütahya’da temeli atılan tesis yılda 7 milyon parça karo üretecek.
Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Harika Güral, tesisin 2020’nin ikinci yarısında devreye alınacağını söylüyor.
700 milyon TL cirolu grubun yeni dönem hedeflerini Harika Güral ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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