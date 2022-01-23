Yük taşımacılığından çıkma kararı alarak Antalya Limanı’nı geçen yıl satan Global Yatırım Holding, kruvaziyer liman işletmeciliğinde büyüyecek.

Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman, satın alma ve ortaklıklara dünya pazarında yüzde 20’ye oynadıklarını söylüyor.

Pandemide seyahat kısıtlarının en çok etkilediği kruvaziyer limancılığında Global Liman iştirakiyle önemli oyunculardan biri olan Global Yatırım Holding, bu alandaki yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

Konteyner limancılığından çıkma kararı alan ve geçen yıl Antalya Limanı’nı Katarlılara satan holding, bu strateji doğrultusunda Karadağ’daki limanını da satmayı planlıyor.

Stratejik bir ortakla limanda büyümeyi sürdürmeyi de gündemine alan holding, Porto Riko ve Karayipler’de birkaç liman daha almak istiyor.

Grubun yapacağı satın almalarla dünyada kruvaziyer limancılığında yüzde 20 paya sahip olmasını hedeflediklerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bu alanda stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini söylüyor.

Pandemi sürecindeki azalan gelirlerin ise bu yıl ve önümüzdeki yıl toparlamasını beklediklerini kaydeden Mehmet Kutman grubun yeni dönem planlarını anlattı.

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