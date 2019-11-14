Mağaza sayımızı 50’ye çıkaracağız

Kasım 14, 2019 0 Yorum 33 Okunma
Mağaza sayımızı 50’ye çıkaracağız

Tekstilde üretim, tedarik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Nova Fashion Group, mağazalaşmaya hız verdi.

Halen 14 olan mağaza sayısını 2021’de 50’ye çıkarmayı hedefleyen grubun CEO’su Umut Boz, online’nın payını da artıracaklarını söylüyor.

Bu yılı 350 milyon TL ciroyla kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Boz sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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