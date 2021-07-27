Anatolia Geneworks, birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan markalı tanı kitleri ve robotik cihazlar geliştiriyor. Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “Asya ve Güney Amerika’da yapılanıyoruz. Avrupa’da da üç ülkede şirket kuracağız” diyor.

Elif-Alper Akyüz çifti, yaklaşık 11 yıl önce beş kişilik bir ekiple ve 100 metrekarelik bir AR-GE laboratuvarında, insan sağlığına pozitif bir dokunuş yapma hedefiyle yola çıktı. İkili Anatolia Geneworks markasıyla birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan markalı tanı kitlerini ve robotik cihazları hem geliştirip hem de üretmeye başladı.

Bugün Anatolia Geneworks, farklı teknik ve yöntemlerle çalışan, enfeksiyon hastalıklarından GDO testlerine, genetik hastalıklardan, et veya süt türlerini saptamaya dek birçok farklı alanda kullanılan, toplam 350’nin üzerinde üründen oluşan geniş ve çeşitli bir ürün portföyüne ulaşmış durumda.

Şirket, geçen yıl pandemi döneminde 1 milyon kit üretimini yakaladı. 2020 yılını 421 milyon TL’lik konsolide net satış ve 355 milyon TL’yi aşkın FVAÖK ile kapattıklarını söyleyen Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “2021’de yurtdışı çalışmalarımız devam edecek.

Özellikle yoğun nüfuslu Asya ve Güney Amerika ülkelerinde başarılı olmak için yeni yapılanmalar planlıyoruz. Avrupa’da üç yeni ülkede şirket kurmak için çalışmalarımız sürüyor” diyor. Akyüz, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın