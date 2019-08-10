Markamızın gücü tasarım ve AR-GE’den geliyor
Markalarının gücünün AR-GE ve üretim teknolojilerinden geldiğini belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Tasarım ve AR-GE alanına yatırımlar yapıyoruz.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
2020’de piyasada olmak üzere toplam 10 ürün projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunların çoğu teknolojik ürünlerden oluşuyor. Ürün çeşitliliğine de odaklandık” diyor. Türkiye’de küçük elektrikli ev aletleri sektöründe birçok ilke imza atan Arnica zamanla; dünya devlerinin de tercih ettiği üretici firmalardan biri haline geldi. 2001 yılında ise üretim ve tasarım alanındaki tecrübesini kendi markası Arnica’ya aktardı.
Hem Türkiye’nin hem dünyanın tercih ettiği bir marka olan Arnica, Türkiye’nin yanı sıra 35 ülkede ve 5 kıtada satılıyor. Üretimini İstanbul’daki 40 bin metrekarelik tesisinde gerçekleştiren Arnica, 400 kişiye de istihdam sağlıyor.
Markalarının gücünün AR-GE ve üretim teknolojilerinden geldiğini belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Tasarım ve AR-GE’ye yatırım yapıyoruz. 2020’de piyasada olmak üzere toplam 10 adet ürün projemiz üzerinde çalışmaktayız. Bunların çoğu teknolojik ürünlerden oluşmakta. Ürün çeşitliliği üzerine odaklandık” diyor. Senur Akın Biçer, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:
Arnica 2018 yılını nasıl kapattı? 2019 yılı nasıl gidiyor? Yılı nasıl kapatırsınız?
Arnica olarak 2018 yılında bir önceki seneye göre mevcudu korumak şeklinde bir hedefimiz vardı. 2018 yılında oluşan kur farklılıklarına karşı mevcut durumumuzu korumayı başardık. 2018 yılında ihracat planlarımızı yeniledik. İç pazar rakamlarını koruyarak yurtdışı müşteri çeşitliliği üzerine çalışmalar yaptık.
Büyüme stratejimiz ürün çeşitliliğine ve pazar çeşitliliğine gitmek şeklinde. Kuvvetli AR-GE çalışmalarımız sayesinde Türkiye’nin önemli markalar arasında yer almayı sürdürebilir hale getirmek temel felsefemiz. 2019’da yüzde 25 oranında bir büyüme hedeflemekteyiz.
Arnica’nın markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Markalaşma serüvenimiz 1962 yılında babam Hasan Akın’ın Kasımpaşa’nın ara sokaklarında kurduğu Senur A.Ş ile başladı. Yıllar içinde Senur’u üretimde dünyaca ünlü markaların tercih ettiği firmalardan biri haline getirirken, 2001 yılında kendi markamız Arnica’yı hayata geçirdik.
Arnica markasını yaratırken kullanım kolaylığı, tasarım ve tüketici ihtiyaçlarını odak noktamıza aldık. Türkiye’nin ilk narenciye sıkacağını, ilk katı meyve sıkacağını, ilk mutfak robotunu, ilk halı yıkama makinesini, ilk et kıyma makinesini ve ilk et kıymalı mutfak robotunu ürettik. Üretim ve tasarım alanındaki tecrübe ve bilgimizi tüketiciye daha iyi ulaştırmak adına Arnica’yı yarattık.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Fonksiyonel, kaliteli, pratik ve yenilikçi ürünler tasarlayıp üretmek misyonuyla yola çıktık, bugün de yine aynı misyonla yolumuza devam ediyoruz.
2001 yılından bu yana temizlik grubunda yer alan süpürgelerimiz, mutfak robotlarımız, ütülerimiz ve daha onlarca ürünümüzle evlerde yerimizi aldık. Kısa zamanda tüketicilerin beğenisini ve takdirini kazandık.
En çok öne çıkan ürünleriniz hangileri oldu?
Markalaşma sürecimizin ilk yıllarında temizlik grubunda yer alan süpürgelerimizle öne çıktık. Özellikle su filtreli elektrikli süpürgemiz hem tasarım hem de AR-GE konusundaki başarısıyla sektöre damgasını vurdu. Süpürgede yepyeni ve farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler geliştirirken mutfak grubumuz da
onu takip etti.
Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Arnica’yı tüketici dostu marka olarak konumlandırıyoruz. Bu yüzden satış sonrası hizmeti önemsiyoruz. Ayrıca tüketicinin hayatını kolaylaştırıcı ürün yapabilmek için tüketicinin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Bunun için sosyal medya ve interneti etkin kullanabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca son kullanıcıya yönelik etkinlikler ile tüketicinin nabzını tutmaya çalışıyoruz.
Rakiplerinize göre sizi farklı kılan nedir?
Bizi farklı kılan tasarım ve AR-GE gücümüz. Her iki alana da yatırımlar yapıyoruz. 2020’de piyasada olmak üzere toplam 10 adet ürün projemiz üzerinde çalışmaktayız. Bunların çoğu teknolojik ürünlerden oluşmakta. Ürün çeşitliliği üzerine odaklandık.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına neler yapıyorsunuz?
Markamızın gücünün altında AR-GE ve üretim teknolojileri var. Dolayısıyla dünyada gelişen üretim teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Yeni ürün çalışmalarında gerekli süreleri kısaltma konularında çalışmalarımız var. Dünyada ve Türkiye’de kullanıcının hayatını kolaylaştırıcı yönde gelişen trendlerin de takipçisiyiz. Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada alternatif kaynak çalışma alanlarına ağırlık verildi.
Bu konuda yapılabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. ”Muhtemel geliştirilebilecek yeni kaynaklara ürünlerimizi nasıl entegre edebiliriz?” diye alternatif senaryolar üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunlar fikir aşamasında. Ama hazır olmak gerekiyor.
Bu yüzden özellikle kaynaklar konusundaki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Geliştirilecek olan yeni nesil enerji kaynakları üzerine senaryoları kendi ürünlerimizde ve üretimde kullanabilme üzerine birtakım senaryolar geliştiriyoruz.
Son dönemde teknolojik ürünlerin önemi daha da arttı. Siz ne yapıyorsunuz?
Üretim alanında kendi teknolojisini geliştirebilme yeteceğine sahibiz. Üretim tesislerimizde otomasyon sistemimiz mevcut. Özellikle endüstri 4.0’ın gerektirdiği alt yapı çalışmalarımız devam ederken, üretimde güçlü bir veri toplama sistemi oluşturduk.
Bu da bize özellikle üretimde hem mevcut problemlerin hem de çıkabilecek muhtemel problemlerin hızla çözülmesinde büyük bir avantaj sağlıyor. E-ticaret alanında talep edilen marka olmak için de çalışma ve araştırmalarımız mevcut. Kablosuz ürünlere yönelerek, birçok elektrikli cihazın birbiri ile iletişime geçmesi demek olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things -loT) networkünde yer almak hedeflerimiz arasında.
HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?
EN ÇOK SATAN ÜRÜN
2009 yılında tüketiciler tarafından belirlenen “Tüketici Kalite Ödülü”nü aldık. Bunun yanı sıra ürünlerimizle de aldığımız çok sayıda ödül var. Tasarım ve Ar-Ge konusundaki başarımızı; su filtreli elektrikli süpürgelerimizle aldığımız “Design Turkey 2010-2012 Üstün Tasarım’, “A’ Design 2011-2012 Altın Tasarım” ve “Good Design 2012” ödüllerini alarak kanıtlamış olduk.
2011 ve 2012 yıllarında, yine Bora ile satış rekorları kırdık, “Türkiye’nin en çok satan süpürgesi” ünvanını başarılarımız arasına ekledik.
TASARIM ÖDÜLÜ
Avrupa Birliği’nin en önemli ve kapsamlı yeni tasarım yarışmasında elektrik süpürgemiz Terra ile Golden Design, Tria ile Silver Design ve Akıllı ütü masası Airboard ile Iron Design ödülünü aldık. Tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından biri olan Red Dot Ödülleri 2016’da ise Akıllı Ütü Masası Airboard ile ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde ödüle layık görüldük.
“KADINLARI, GENÇLERİ VE SPORCULARI DESTEKLİYORUZ”
• Çalışanlarımızın çoğu kadın. Kadınları sanayide istedikleri her işi yapmaları için teşvik ediyoruz. Her kademede kadın istihdamını önemsiyoruz. Bu konuda yeni projelerimiz de olacak.
• Gençler içinse, stratejik olarak meslek okulları çıkışlı ya da teknik konulara meraklı kişileri istihdam edip gerekli teknolojik bilgiyi senelere yayılan bir program dahilinde verip yetiştiriyoruz. Daha sonra kişinin becerisine ve istediğine göre bölümlere yerleştiriyoruz.
• Sporculara ve spora destek olmayı seviyoruz. Daha önce serbest dalış alanında dünya rekorları olan bir sporcuya destek olduk. Şimdilerde ise jimnastik alanında sponsorluklarımız devam ediyor. Ailemizin küçük üyesi, yeğenim Zeynep Solara Akın da jimnastik ile yakından ilgileniyor. Onun bu güzel ilgisi bizim de desteğimiz için vesile oldu.
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