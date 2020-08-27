Bu yılki Aydın Doğan Ödülü, deprem konusundaki başarılı çalışmalarıyla İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne verildi. Enstitünün müdürü Prof. Dr. Attila Çiner, “İstanbul’da olası büyük bir depremin maliyetini hesaplamak zor. Marmara’yı endişeyle takip ediyoruz” diyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı araştırma ve lisansüstü öğretim enstitüsü olarak kuruldu.
Enstitü, İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı’nda araştırmalar yapan dünyaca ünlü bir grup bilim adamı tarafından yerküre ile ilgili araştırmaları tek çatıda yürütmek amacıyla açıldı.
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, deprem konusunda bilim dünyasını ve toplumu bilgilendirmeye yönelik uluslararası düzeydeki başarılı çalışmalarıyla bu yıl ‘Deprem Araştırmaları’ alanında 2020 yılı Aydın Doğan Ödülü’nü aldı.
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Attila Çiner ile deprem gerçeğini konuştuk
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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