McDonald’s Türkiye’de masada üç ihtimal var
Anadolu Grubu, McDonald’s Türkiye’yi değerlemeye açtı.
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Önümüzde üç yol var. Birincisi Anadolu Grubu şirketi satabilir, İkincisi ortak alabilir, üçüncüsü ise halka açabilir.
Bu süreç yıl sonunda netleşir” diyor.
Oğuz Uçanlar ile yılda 110 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s Türkiye’nin önümüzdeki dönem büyüme planını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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