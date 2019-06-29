McDonald’s Türkiye’de masada üç ihtimal var

Haziran 30, 2019 0 Yorum 108 Okunma
McDonald’s Türkiye’de masada üç ihtimal var

Anadolu Grubu, McDonald’s Türkiye’yi değerlemeye açtı.

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Önümüzde üç yol var. Birincisi Anadolu Grubu şirketi satabilir, İkincisi ortak alabilir, üçüncüsü ise halka açabilir.

Bu süreç yıl sonunda netleşir” diyor.

Oğuz Uçanlar ile yılda 110 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s Türkiye’nin önümüzdeki dönem büyüme planını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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