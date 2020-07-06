İnşaat sektörünün 50 yıllık markası Mesa, bugüne kadar 40 bini yurtdışında olmak üzere 104 binden fazla konut üretti. 50 yılda toplam 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaşan şirket, her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Şu anda 9’u Türkiye’de 4’ü yurt dışında olmak üzere 13 şantiyede çalışmaları yürütüyor. Yurt içinde toplam 8,3 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 projesinde inşaat ve satışlar devam ediyor. Mesa Mesken Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ile Mesa’yı konuştuk.

Devam eden ve planladığınız projelerinizden bahseder misiniz?

İstanbul’da Mesa Çubuklu 28, Mesa Orman, Mesa Koz, Mesa Cadde, Yeşilyaka, Tema İstanbul, Bodrum’da Mesa Bodrum Demirbükü ve Ankara’da Park Mozaik gibi yatırım projelerimiz ile yurtiçi ve dışında yürüttüğümüz taahhüt projeleri bulunmakta. Önümüzdeki yıl içinde başlamayı planladığımız 4 adet yatırım projesi bulunmakta.

İnşaat sektöründe 50 yıllık bir marka olarak rakiplerinize göre sizi farklı kılan özellikleriniz neler?

Mesa’nın Türkiye’de toplu konut yaklaşımını tamamıyla değiştirdiğini gururla vurgulamalıyım. İlk kez insanı ve binayı çevresiyle birlikte ele alarak site anlayışını hayata geçirdik. Yaptığımız sitelerde peyzaja, sosyal yaşama, güvenlik konularına hep önem verdik.

1969 yılında kurulan Mesa, Türkiye’de konut geliştirici olarak 50’nci yılını kutlayan tek markadır. En büyük gayelerimizden biri Mesa’yı tercih edenlerin evlerini, ‘yuva’ları gibi hissetmeleri oldu. Bizi farklılaştıran ‘teslim sonrası hizmet’ anlayışımız. Bu amaçla 33 yıl önce Türkiye’nin ilk toplu konut hizmeti şirketini kurduk. Kosaş gayrimenkul sektörüne yeni bir boyut kazandırırken, Mesa’nın sektöre sunduğu ilklerden.

Kosaş ile Mesa sakinlerine konut servis ve hizmetlerinin yanı; peyzaj hizmetleri, güvenlik, catering hizmetleri, tesis yönetim hizmetlerini sunuyoruz.

Semtlere adını veren projeler de geliştirdiniz…

Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde Koru Sitesi, Konutkent gibi uydu kent projelerini gerçekleştirerek kentin büyüme aksını belirlemiştir. İstanbul’da Ataköy ve Bahçeşehir gibi uydu kent projeleri ile semtlere adını verdi. 42 yıl önce kurduğumuz Mesa İmalat, Mesa’nın marka yolculuğunda en önemli mihenk taşlarından biri oldu.

Beş kıtada, 48 ülkede pek çok önemli inşaat projesinde tercih edilen Mesa İmalat, bugün Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın da lider çelik kalıp üretim tesislerinden biri haline geldi. Tünel kalıp sistemini Türkiye’de üreten ilk firma olmakla kalmayıp bugün bu kalıp sisteminde dünyanın en büyük üreticisi oldu.

Farklı yatırım alanlarımızla konutta yarattığımız marka kavramını bir ‘yaşam markası’ haline getirdik. Mesa olarak hem girişimci hem yüklenici hem de üretici olarak üstlendiğimiz taahhüt işlerinde ve projelerimizde bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Sektörde adı ‘güven’ ve ‘kalite’ ile anılan bir şirket olduk.

Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?

Hedefimiz Mesa’yı dünyada da tanınan bir Türk markası haline getirmek. Yurt içi, yurt dışı taahhüt ve yatırım projelerine odaklanmaya devam edeceğiz. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de Mesa’yı marka haline getireceğiz. Öncelikle Mesa İmalat ve Mesa Proje’de belirlediğimiz yeni hedeflere yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Covid-19 son dönemde yatırım planlarımızı tekrar gözden geçirmemize yol açtı.

Burada planlanan yatırımların ötelenmesinden ziyade, konut sektörünün ihtiyaç algısı, beklentisi değişti. Önümüzdeki dönemde proje planlamalarımızı Covid sonrası değişen müşteri taleplerine göre şekillendireceğiz. Covid döneminde özellikle satışta olduğumuz belli projelere talep ciddi şekilde arttı. Yurtdışında taahhüt ve yatırım projelerimize devam etmekteyiz. Rusya’da devam eden taahhüt işlerimize yenilerini ekleyeceğiz.

Almanya, Polonya ve Özbekistan’da yeni projeleri hayata geçireceğiz. Mesa’nın marka olma yolculuğunda en önemli mihenk taşı Mesa İmalat’tır. Bugün 5 kıtada, 48 ülkede pek çok önemli inşaat projesinde tercih edilen Mesa İmalat, yılda 150 bin metrekare çelik kalıp sistemi, 300 bin m2 ahşap yüzeyli kalıp sistemi,

1 milyon metreküp iskele ve döşeme kalıbı sistemi üretebilen kapasitesi ve geniş ürün yelpazesi ile dünyanın en büyük üreticisi haline geldi. 2020 ile birlikte Güney Amerika pazarlarına çok güzel bir giriş yaptık. Bu pazarda ürünlerimize ciddi talep olduğunu belirtmek isterim. Bu pazarda daha da güçlü yer almayı hedefliyoruz.

2020 yılı nasıl gidiyor? Yılı nasıl kapatırsınız?

İnşaat sektörünün kısmen durgunluk yaşadığı 2019’da 850 adet konut satışı gerçekleştirdik, 4 projemizi de tamamlayarak teslim ettik. Mesa Holding olarak yaklaşık 1.8 milyar TL ciro ile yılı kapattık. 2020’ye Covid-19 salgını damgasını vurdu. Pandemi sürecinden en çok olumsuz etkilenen sektörlerden biri de inşaat oldu.

Ancak Mesa olarak pandemi sürecinde dahi satışlarımız sürdü. Son dönemde devletimizin de katkıları ile kamu bankalarının konut kredi faizlerini 0.64 gibi tarihi düşük seviyelere indirmesiyle sektörümüzde salgının yarattığı havanın geçmesini ve biriken konut talebinin hızlı bir şekilde tüketime yönelmesini sağladı. Konut piyasasında ciddi bir hareketlilik oldu.

MESA’NIN DİĞER YATIRIMLARI NELER?

İnşaat makinaları, tarım makinaları ve savunma sanayiine yönelik üretim hedefleri koyduk. Mevcut AR-GE merkezimizi bu yönde geliştirmeyi ve diğer firmalarla iş ortaklığı yaparak bu alanlarda da büyümeyi hedefliyoruz.

Proje hizmeti veren Mesa Proje’nin bünyesini genişleterek enerji yatırımlarını, yurtdışı ve yurtiçi alt yapı taahhüt işlerini de bu firma üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Şirket bünyemizde kendi yatırımımız olan toplamda 100 MGW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesisimiz bulunuyor. Projelerimiz arasında bizim için en önemlisi olan Cizre Barajı projesinin inşasına 2021 içerisinde başlamayı planlıyoruz. Cizre Barajı ve önümüzdeki yıllarda planladığımız 2 adet RES projesi ile 5 yıl içerisindeki kurulu gücümüzü 400 Megavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Covid-19 döneminde bir kez daha tarım sektörünün önemini anladık. Özellikle yeni nesil sera ve topraksız tarım özelinde çalışmalar yürütüyoruz, Kosaş bünyesinde yer alan Mesa Çiftliği’nde de yaklaşık 1,5 milyon m2 alanda organik tarım, küçük büyükbaş hayvancılık ve ağaç yetiştirme faaliyetleri yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

MESA’NIN ÖDÜLLERİ