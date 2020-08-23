Kağıt sektörünün 94 yıllık markası Mopak, AR-GE çalışmaları ile her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Mopak CEO’su E. Ruhi Molay, markanın başarısının sırrının AR-GE çalışmalarında gizli olduğunu vurguluyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Mopak, kağıt sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri. Markanın başarısının altında AR-GE yatırımları gizli. AR-GE’yi içselleştirmiş şirket kültüründen beslendiklerini söyleyen Mopak CEO’su E. Ruhi Molay, “Bugün Mopak, Türkiye’de üretilmeyeni ilk defa üretebiliyor olmanın haklı gururunu yaşıyorsa, tüm dünyada en ince ve fakat en mukavemetli testliner ve flutingi üretebilen beş fabrikadan biri olabılıyorsa, bunları yaparken asla çevreci duruşundan ödün vermiyorsa işte bu 94 yıllık gelenek ve 94 yıldır süregelen AR-GE’dir” diyor.

Şu anda AR-GE faaliyetlerini Kemalpaşa’daki fabrikada bulunan AR-GE merkezinden yöneten şirket, Dalaman ve Taşköprü fabrikalarında da bağımsız birer AR-GE merkezi oluşturmayı hedefliyor. Markanın AR-GE çalışmalarını Mopak CEO’su E. Ruhi Molay ile konuştuk:

AR-GE çalışmalarını ne kadar önemsiyorsunuz?

AR-GE çalışmaları Mopak için çok önemli çünkü her şeyden önce şirketimizin merkezinde araştırmayı, gelişime açık olmayı önemseyen ve benimseyen bir kültür var. Hep bir adım ileride ve yenilikte öncü olmak, sektörde fikir önderi kabul edilmek Mopak’ın 94 yıldır hamurunda vardır dersem yanlış olmaz. Biz taylorist üretim anlayışı ile müşterinin ihtiyacına ve talebine göre özel üretim yapabiliyoruz.

Üstelik bunu defterin, fotokopi kağıdının, testliner, fluting, sigara kağıdı ve sigara uç kağıdı gibi farklı farklı ürünlerin tüm süreçlerinde yapıyoruz. Özel üretim, doğası gereği AR-GE’yi destekler ve besler. İhtiyaca yönelik hızlı aksiyon alabilmemiz, tedarik ve finans süreçlerindeki öngörülen değişime ayak uydurmadaki başarılı reflekslerimiz hep yaygın teknik kapasitemizden, bahsettiğim AR-GE’yi içselleştirmiş şirket kültüründen besleniyor.

Bugün Mopak, Türkiye’de üretilmeyeni ilk defa üretebiliyor olmanın haklı gururunu yaşıyorsa, tüm dünyada en ince ve fakat en mukavemetli testliner ve flutingi üretebilen 5 fabrikadan biri olabiliyorsa, bunları yaparken asla çevreci duruşundan ödün vermiyorsa işte bu 94 yıllık gelenek ve 94 yıldır süregelen AR-GE’dir. Arkasında yerleşik bir kültür, teknik donanım, sürekli iyileştirme faaliyetlerine verilen olağanüstü önem ve işini seven sahiplenen büyük bir ekip vardır.

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman faaliyete geçti?

Mental olarak 1926’da ama sizin asıl sorunuzun cevabı 2018. AR-GE bizim için kurulduğumuzdan beri hep vardı. Zaten olmadığı durumlarda siz de bilirsiniz ki şirketlerin 100’üncü yılına göz kırpması pek mümkün olmaz. 2018’de AR-GE merkezimiz devlet nezdinde tescillenmiş oldu diyelim. Kaç kişi çalışıyor sorusunun kağıt üzerinde cevabı 50’den fazla ama fiiliyatta Mopak’ta çalışan herkes – kademe fark etmeksizin-AR-GE mensubudur.

Görevine başlar başlamaz kendisinden işini daha iyi, daha kolay, daha verimli yapması için bir proje önermesi istenir ve bu projeler, fikirler küçük büyük demeden değerlendirilir. Bunun için şirket içi iletişim sistemleri kullanılır, intranet gibi. Üretim hattında çalışan bir paydaşımız bu sayede bilir ki ürettiği fikir önce ilgili AR-GE ekibi tarafından hatta sonraki adımlarda şirket genel müdürü tarafından görüntülenecek, değerlendirilecek.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

Üretim hep ilk akla gelen ve öncelikle olan, elbette. Ama bununla asla sınırlı değildir. Her alanda sürdürülebilirlik projelerimiz var, son zamanların moda deyimlerinden biri ama anlamını bilip gereğini yerine getiriyor olarak kullanmak lazım bu kavramları.

Mopak sürdürülebilirliğe her alanda önem verir ve projelendirir. Örnek vermek gerekirse, İnsan kaynakları çatısı altında sürdürülebilirliğe yönelik AR-GE çalışmalarımız var. Mesela bünyemizde bir çıraklık meslek okulumuz var.

Endüstri meslek lisemiz var. Kendi insan kaynağımızı, üstelik Mopak kültürü içinde yetişmiş kalifiye kaynağımızı kendimiz oluşturuyoruz. Sanayide istihdam, tesislerde yetişmiş insan kaynağı, kültürel açıdan uyum, aile birliği gibi kavramların hepsine çözüm oluyor. Bu sadece bir örnek, her birim için bu örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir.

Merkezinizi kurarken ne kadarlık yatırım yaptınız?

Söylemek zor. Neden derseniz, devlet teşviki çıkınca AR-GE merkezi kuralım demedi Mopak. Zaten mevcut çalışan bir departmanımız vardı. Sadece gereken bazı düzenlemeleri yapmamız yeterli oldu. O nedenle Mopak özelinde ciddi bir yatırım gerekmediğini söyleyebilirim.

Ama tabii bu bize özel, kendi kuvvetli altyapımızdan beslenen bir sonuçtu, sıfırdan yapılacak çalışmalar farklı gelişecektir. Bununla birlikte elbette bu teşvikin hızımıza ve AR-GE motivasyonumuza katkı sağladığı da aşikardır.

Planlarınız arasında merkezi büyütme ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek var mı?

Şu anda AR-GE faaliyetlerimizi Kemalpaşa’daki fabrikamızda bulunan AR-GE merkezinden yönetiyoruz. Ancak esas arzumuz Dalaman ve Taşköprü fabrikalarımızda da bağımsız birer AR-GE merkezi oluşturmak.

AR-GE merkezinizden yılda kaç ürün çıkıyor?

Bahsettiğim gibi AR-GE’yi sadece ürün yönetimi olarak görmüyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimiz başlığı altında çıraklık meslek okulumuz ve endüstri meslek lisemiz var, yapılan AR-GE çalışmalarının en önemli ve bizi en çok mutlu eden sonuçlarından biri olan Karbon ayak izi sertifikamız var.

Ama ürün olarak soruyorsanız, en son geliştirdiğimiz ürünümüzden bahsetmek gerekir. Termal Kağıt bu zamana kadar Türkiye’de üretimi yapılamayan ithal bir üründü. Geçtiğimiz aydan beri, gururla söylemek isterim ki Mopak tesislerinde bu ürünün yerli üretimi yapılabiliyor. Ürünümüz şu anda lansman aşamasında.

Cironuzun yüzde kaçını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?

Ortalama artı- eksi yüzde 3 tür. Yoğun proje dönemlerinde artar ama bu rakamın altına düşmez.

AR-GE’sini yaptığınız ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Burada iki ana konuya değinmek yerinde olur. Birincisi az önce de dediğim gibi termal kağıt üretimi. Kullanımı olan ancak Türkiye’de ne yazık ki üretimi olmayan, dışa bağımlı bir üründü. Biz yoğun AR-GE çalışmaları ve yatırımı ile bu ürünü ürün gamımıza ekledik. İkincisi ise karbon ayak izi sertifikamız.

Mopak, tarihi boyunca çevreci bir kuruluş olmuştur. Bugün, elimizdeki tüm imkanları, ürünlerimizi iyileştirerek farklılaştırmaya bunu yaparken de doğaya saygı duyup onu korumaya kanalize ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu.

Biz bugün üç fabrikamızda hammaddenin fabrikamıza gelişinden tüm üretimsüreçlerimize, yemekhanede tükettiğimiz gıdanın taşınma kilometresinden tesiste giydiğimiz kıyafete kadar karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik aksiyon alıyoruz.

Ki zaten bunun neticesinde gönüllülük esasına dayalı olarak karbon ayak izimizi ölçtürdük, A sınıfında olduğumuzu belgeledik. Türkiye’de kağıt sektöründe ilktir ve bildiğimiz kadarıyla halen de tektir.