Müşteri olmaktan çıkıp oyun kurucu olmalıyız

Ekim 17, 2019 0 Yorum 84 Okunma
Müşteri olmaktan çıkıp oyun kurucu olmalıyız

Aramco ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Türkiye’nin enerji faturasını artırması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi EPAM Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Enerji diplomasisinde zayıf kalıyoruz.

Sadece müşteri değil, oyun kurucu da olmalıyız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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