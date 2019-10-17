Müşteri olmaktan çıkıp oyun kurucu olmalıyız
Aramco ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Türkiye’nin enerji faturasını artırması bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi EPAM Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Enerji diplomasisinde zayıf kalıyoruz.
Sadece müşteri değil, oyun kurucu da olmalıyız” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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