TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ekonomide en büyük sorunun yüksek enflasyonla mücadele olduğunu söylüyor. Şu an odağın enflasyondan ziyade kuru kontrol etmek olduğuna dikkat çeken Turan, bir politika değişikliği beklemediğini ifade ediyor.

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (TÜSİAD) başkanlık görevini kısa bir süre önce üstlenen Orhan Turan, bugün ekonomide en büyük sorunun yüksek enflasyonla mücadele edilmemesi olduğunu ifade ediyor.

İş dünyasının yatırım yapabilmesi için öncelikle öngörü sahibi olması gerektiğini aktaran Turan, sürekli değişen regülasyonların hem iş dünyasının planlama yapmasını imkansız kıldığını hem de güven ortamını zedelediğinden yakınıyor.

Ekonomide ana önceliğin büyüme değil enflasyonu çözmek olduğunu vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile uygulanan ekonomi politikası ve beklentilerini konuştuk.

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