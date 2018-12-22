Otomotive vergi indirimi kademeli kaldırılmalı
Otomotiv pazarı 2018’i 600 bin civarında satışla kapatmaya hazırlanıyor.
Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “ÖTV indirimleri birden değil de kademeli olarak kaldırılırsa, 2019’da 450 bin civarı olan beklentimin de üzerinde satış olur” diyor.
Renault olarak sektörde liderliği korumaya devam ettiklerini anlatan Çağdaş ile sektörü ve şirketin 2019 beklentilerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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