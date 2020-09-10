Yıllık 5 milyar TL’lik ciroyu yöneten Esas Gayrimenkul, dijitalleşmeye ve AVM yönetimi işine odaklanacak. Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, “Yılın son çeyreğinde yüzde 75’leri yakalarsak eski cirolara dönüş 2021’in ilk çeyreğini bulur” diyor.

Türkiye’de yedi AVM, üç ofis binası, hastane ve arsa projeleri bulunan Esas Gayrimenkul, bugüne kadar 600 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptı. Yıllık 5 milyar TL’lik ciroyu yöneten grup, pandeminin etkisiyle önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye ve AVM yönetimi işine odaklanmaya karar verdi.

Bu şartlar altında AVM yatırımı yapmanın kolay olmadığını söyleyen Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, “Hali hazırda devam eden projeler gecikmeli de olsa tamamlanır. Ama yeni bir yatırıma başlamak için uygun bir ortam değil” diyor. Eriç, pandemi öncesi cirolara dönüşün 2021’in ilk çeyreğini bulacağını söylüyor.

Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.