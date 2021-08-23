Jeneratör pazarının lider markalarından Teksan Jeneratör, pandemide pazardaki daralmaya rağmen büyüdü ve cirosunu 100 milyon Euro’ya çıkardı. Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Ciro bazında büyümeye devam edeceğiz” diyor.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Enerji hayatımızın olmazsa olmazlarından biri. Enerji kesintileri son yıllarda jeneratörlere olan ilgiyi artıyor. Dünyada 25 milyar Euro’luk, Türkiye’de ise 250 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olan jeneratör pazarının yüzde 16’sını elinde tutan Teksan Jeneratör, pazarın büyük markalarından biri olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Marka; dizel, doğal-gazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, portatif jeneratörler, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, hibrit güç sistemleri, biyogaz çözümleri ve mobil aydınlatma kuleleri ürün grupları altında 650’yi aşkın ürün sunuyor.

Abdulkadir Teksan ve Özdemir Ata’nın 1994 yılında Deniz Mühendislik adıyla İstanbul’da küçük bir atölyede başlayan girişimi 1996’da Teksan Jeneratör adını aldı. 1998’de Özcan Başeğmezler’in katılmasıyla şirket, bugün Ata, Başeğmezler ve Teksan ailelerinin yönetiminde yoluna devam ediyor.

İSO 500 Büyük listesinde 394’üncü sırada yer alan Teksan’da ikinci kuşak da aktif olarak yönetimde.

Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci kuşak temsilcisi Ebru Ata Tuncer ile şirketi ve yatırım planlarını konuştuk.

Şirketinizin faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Türkiye’nin en çok ihracat yapan şirketlerinden olan Teksan Jeneratör, altı kıtada 130’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İstanbul ve Kocaeli fabrikalarımızda yıllık 15 bin adetlik üretim kapasitemiz ve 700 çalışanımız var. Satışların yüzde 70’i ihracattan geliyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında listede 79 basamaklık bir sıçramayla 394’üncü sırada yer aldık. Yurtdışında Movenpick Hotel Cidde, Kuzey Denizi’nde Total E&P yüzer petrol platformu, Türkiye’de İstanbul Sapphire AVM, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi gibi büyük çaplı birçok projede imzamız var.

Pandemi süreci sektörünüz ve şirketiniz için nasıl geçiyor?

Sektörümüzde yan mamül bulma sorunu nedeniyle geçtiğimiz yıl bir daralma yaşandı. Ancak biz pandemiye stoklu girmenin avantajını yaşadık. 2020’yi yüzde 9 büyüyerek 100 milyon Euro ciro ile kapattık. Bu yıl ise ABD, İngiltere gibi pazarlarının verdiği rüzgarla iyi başladı. İlk altı ayda hedeflerimizi tutturduk. Yılı yüzde 8-9’luk büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.

Yurtdışında ofisleriniz bulunuyor. Hangi ülkelerde yapılanmanız var?

İlk yurtdışı ofisimizi 2019 sonunda İngiltere’de açtık. Teksan UK ile bir yıl gibi kısa bir sürede bölgeye olan ihracatımız yüzde 100 arttı. Teksan aynı zamanda jeneratör ve enerji çözümleri sektörünün İngiltere’deki temsilcisi olan AMPS Derneği’nin yönetim kurulu üyesi.

İkinci yurtdışı ofisini bu yılın başında ABD-Chicago’da açtık. Teksan USA LLC şirketi olarak hizmet verecek ofis ve diğer eyaletlerde distribütörler aracılığıyla ABD’ye önümüzdeki beş yılda 20 milyon dolarlık ihracat planlıyoruz.

Yatırım planlarınız var mı?

Kocaeli fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya yönelik önümüzdeki dönemde 10-15 milyon Euro arasında yatırım planlıyoruz. Sancaktepe’de yürütülen metal işleme atölyesini Kocaeli fabrikaya taşıyıp Sancaktepe-Kocaeli arasındaki ürün taşıma trafiğinin azaltılmasını hedefliyoruz.

AR-GE çalışmaları da yürüten bir markasınız. Bu alanda neler yapıyorsunuz?

Teksan, Türkiye’nin AR-GE’ye bütçesinden en çok pay ayıran şirketlerinden biri. Türkiye’nin ilk yerli koje-nerasyon sistemi, ilk hibrit jeneratörü, ilk kompozit kabini Teksan’ın AR-GE ekibi tarafından geliştirildi. Hastane, fabrika, AVM gibi alanlarda enerji maliyetlerini ciddi oranda düşüren kojenerasyon ve trijene-rasyon sistemleri çevreci ve ekonomik bir yatırım.

Türkiye’nin ilk yerli üretim kojenerasyon sisteminiTeksan gerçekleştirdi. İlk kojenerasyon sistemi de Sancaktepe’deki fabrikamızda kuruldu ve hâlâ çalışıyor. Kojenerasyon sistemini birçok devlet hastanesinde başarıyla uyguladık. Bu alanda Tayland’da sektör liderliği yanında Kazakistan ve Nijerya gibi farklı coğrafyalardaki önemli projelerde de sistemler başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Yeni nesil teknolojilere ilişkin neler yapıyorsunuz?

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan hibrit çözümler, enerji verimliliğinde etkin bir rol oynuyor. Teksan, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile dünyada bu teknolojiyi kullanabilen sayılı şirketlerden biri. Hibrit jeneratörler rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre çalışmalarla yakıt tüketiminden yüzde 65’e varan tasarruf sağlıyor. Bu da daha az emisyon daha temiz çevre demek.

Bu ürün nerelerde kullanılıyor?

Teksan’ın bu ürünü sadece ülkemizde değil, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Suudi Arabistan’dan Kuzey Denizi’ndeki petrol platformlarına kadar birçok önemli projede hizmet veriyor. Dünya enerji devlerinden TOTAL E&P’nin Kuzey Denizi’nde karadan kilometrelerce uzakta bulunan yüzer petrol platformunun kesintisiz enerjisi Teksan’ın hibrit jeneratörleri ile sağlandı.

Hibrit jeneratörlerle platformun yakıt tüketimi ve yakıt yenileme periyodu yüzde 40, periyodik bakım sıklığı ise yüzde 80 azaldı. Teksan ekibi tarafından Kuzey Denizi’nin zorlu koşullarına özel tasarlanan hibrit jeneratör sistemi o kadar başarılı oldu ki ilk yılında Total’in şirket içindeki ‘en inovatif uygulaması’ seçildi.

AİLE ANAYASASI ÇALIŞMALARI YAPIYOR

Türkiye’de kurulu şirketlerin büyük bir kısmı üçüncü kuşağa devredemiyor. Bu gerçekten yola çıkan Teksan Jeneratör ortakları da şirketlerini geleceğe taşıyabilmek adına dokuz aydan bu yana aile anayasası oluşturma çalışmaları yapıyor.

“YERLİ MOTOR VE ALTERNATÖR ÜRETİYORUZ”

“Yerli üretim motor ve alternatör ülkemizin dış ticaret açığının giderilmesinde de önemli bir etken olacaktır. Teksan, 2020 başında pazara sunduğu yerli motorlu Ford ECOTORQ Serisi Jeneratörler ile bu sorunun giderilmesinde önemli bir adım attı.

Teksan’ın sektörde 275-550 kVA güç aralığında yerli motorla üretilen ilk jeneratör olarak pazara sunduğu Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi, yerli motor ile üretilen jeneratörleri daha üst segmentlere taşıma hedefiyle ortaya çıktı. Teksan ve Ford Otosan mühendisleri iki yıl proje için birlikte çalıştı. Teksan, Ford ECOTORQ Serisi jeneratörleri Kocaeli Serbest Bölge’deki fabrikasında üretiyor