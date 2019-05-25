Pazar payımızı ikiye katlayacağız

Mayıs 26, 2019 0 Yorum 45 Okunma
Pazar payımızı ikiye katlayacağız

İsveç merkezli H&M, geçen yıl Türkiye’de 1,6 milyar TL ciroya ulaştı.

Grup içinde dört yıldır satışını en çok arttıran ülke olduklarını belirten H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, “7-8 yıllık süreçte pazar payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, “Türkiye için uzun dönem planlamalar yapıyoruz. 7-8 yıllık süreçte pazar payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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