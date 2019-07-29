Pazarda istikrarlı duruşumuza devam edeceğiz
Webhelp, çağrı merkezi ve iş süreci dış kaynak sağlayıcısı şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Webhelp CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, “Akıllı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Pazarımızda rekabete devam eden istikrarlı duruşu olan şirket olmayı hedefliyoruz” diyor.
GÖZDE YENİOVA
gyeniova@ekonomist.com.tr
Çağrı merkezi ve iş süreci dış kaynak sağlayıcısı şirketi olarak faaliyet gösteren Webhelp,temelde geleneksel bir yöntemle çağrı kanalı üzerinden hizmet verirken aynı zamanda dijital kanallar üzerinden de müşteri iletişimini yönetiyor.
2018 yılını yaklaşık 175 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yılı ise yüzde 70 büyüme ile tamamlamayı hedefliyor. Şirket, yurtiçi ve dışında markasını konumlandırmayı öncelikli tutuyor.
Şirketin büyüme ve marka yolculuğuyla ilgili konuştuğumuz Webhelp CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, “Vermek istediğimiz hizmet ve yaratmak istediğimiz kültürü, bir marka altında birleştirmeye çalışıyoruz” diyor.
Metin Tarakçı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız? Marka değeri sizin için ne kadar önemli?
Son dönemde kurumların önem verdiği konulardan birisi olan marka değeri, bizim de üzerine hassasiyetle eğildiğimiz ve iş yapış şeklimizin odağında tuttuğumuz bir konu.
En yalın haliyle, vermek istediğimiz hizmet ve yaratmak istediğimiz kültürü, bir marka altında birleştirmeye çalışıyoruz. Webhelp’ten hizmet alan müşterilerimizin ya da bu marka çatısı altında yer alan çalışanlarımızın belirli standartların kendilerine sunulacağını en başından bilmesi bizim için oldukça değerli.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
Biz 50 bini aşkın çalışan ile 500’ün üzerinde sektöründe lider markalara hizmet veren, Avrupa’nın en büyük çağrı merkezi ve iş süreci dış kaynak sağlayıcısı (BPO) şirketlerinden birisiyiz.
Temelde geleneksel bir yöntemle çağrı kanalı üzerinden hizmet verirken aynı zamanda e-mail, sosyal medya, chat gibi günümüzün tercih edilen dijital kanalları üzerinden de müşteri iletişimini güçlü ekiplerle yönetiyoruz.
Müşterimizin hedef ve ihtiyaçlarına uygun yapıları inşa ederek, hizmetlerimizi uzun vadeli ilişkiler çerçevesinde kuruyoruz. Bu bakış açısı ile iş ortaklarımızın ‘nihai müşterilerine değer katarak’ pazar payını arttırmayı hedefliyoruz.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı? 2019 ilk altı ayı itibarıyla nasıl bir tablo söz konusu?
2017 yılını 115 milyon TL, 2018 yılını ise yaklaşık 175 milyon TL ciro ile kapatarak 2018’de organik olarak yüzde 50 büyüdük. Yine 2018 yılında, müşterilerimize uçtan uca hizmet verme hayali ile çıktığımız yolculukta Teknofix şirketini bünyemize katarak yüzde 25 inorganik büyüme gerçekleştirdik.
Yarattığımız yüzde 75 toplam büyüme ile gurur duyuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda istihdama katkı sağlayarak sürdürülebilir büyüme gerçekten hiç kolay değil. Çağrı merkezi sektörüne baktığımızda, 2018 yılını en hızlı büyümeyle tamamlayan şirket olduk. Bu bizim için çok mutluluk verici bir tablo.
2019 yılını ise organik ve inorganik olmak üzere yüzde 70 oranında büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu da 2019 yılını yaklaşık 300 milyon TL ciro ile kapatacağımız anlamına geliyor. Altı aylık iş sonuçlarımıza baktığımızda, hedefimize paralel şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
2019 yılında dört temel alanda ilerlemeye çalışıyoruz. Birincisi, bizim ana kasımız olan Türkiye pazarında sektörün lider markalarıyla olan ilişkilerimizi ve büyümemizi hız kesmeden sürdürmek. İkincisi, hizmet ihracatı. Bu yıl ilk defa global kurumlara hizmet vermeye başladık ve dünya devi diyebileceğimiz dört yeni marka ile çalışma şansını yakaladık.
Bu gelişmeyle 300-350 kişilik yeni istihdamla birlikte iş ortaklarımızın farklı ülkelerdeki pazarlarına Türkiye üzerinden hizmet vermek, ülkemize sağlayacağı döviz girişini de göz önünde bulundurduğumuzda her noktada bizim için çok kıymetli. Üçüncüsü, geçen yıl Webhelp bünyesine kattığımız Teknofix’in gerçekleştirdiği 2019 yılı yeni müşteri kazanımlarıyla birlikte şirketin cirosunun tam iki kat büyümesi.
Son olarak Türkiye’de yaptığımız işler ve müşterilerimizin bize olan güveni sayesinde, Orta Doğu’ya açılma fırsatı bulduk ve tüm Arap coğrafyasına hizmet vereceğimiz yeni operasyon merkezimiz Webhelp Ürdün’ü hayata geçirdik.
Hedefimiz burada da iki yıl içinde 500 kişilik yeni istihdam sağlama stratejisiyle ilerlemek. Özetle, yerel pazardaki rekabetimiz, global müşteri kazanımlarımız, Teknofix şirketimizin iki kat büyümesi ve Türk ekibi olarak Webhelp Ürdün operasyon merkezini yönetecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Webhelp, ana merkezi Fransa olan, 2000 yılından bu yana kurucuların hala işin başında yer aldığı, 35 ülkede hizmet veren, dinamik ve girişimci ruhuyla çalışan uluslararası bir şirket.
Türkiye’de bu büyük yapının önemli bir parçası. Webhelp’i yerelde ve globalde konumlandırıyoruz. Bunu yaparken dijital bir dünyada yaşamamıza ve bu anlamda da hatırı sayılı yatırımlar yaparak müşterilerimize çözümler sunmamıza rağmen, işin özüne ve merkezine her zaman insanı koyuyoruz.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Türkiye’de en önemli konu bu işe ve sektöre inanarak, istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaya devam etmektir. Webhelp olarak mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak temkinli ve iyimser durmaya ama aynı zamanda tasarladıklarımızı hayata geçirmek, hayallerimizi gerçekleştirmek için akıllı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
Zorlanan ve sıkışan pazarımızda, rekabete devam eden istikrarlı duruşu olan şirket olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de lider olma, uluslararası pazarda bu yıl başlattığımız yolculuğu olabildiğince genişletme hedeflerimize giderken, öte yandan müşterilerimizin optimizasyon, otomasyon süreçlerine dijital çözümler sunarak katkı sağlamanın gayreti içinde olacağız. Bu adımlarla birlikte, önümüzdeki yıllar için de rekabeti tüm hızımızla sürdüreceğiz.
Türkiye’de ve dünya çapında marka başarınızla aldığınız ödüller var mı?
Bu yıl, bir iş ortağımızla Contact Center World Awards’a katıldık ve EMEA bölge finallerinden dört ödül ile döndük. “En İyi Müşteri Hizmetleri”, “Teknoloji İnovasyonu” , “Çağrı Merkezi Sosyal Medya Yönetimi” kategorilerinde birince ve “Orta Ölçekli En İyi İletişim Merkezi” kategorisinde ise ikinci olduk ve aralık ayında gerçekleşecek dünya finallerine katılmaya hak kazandık. Global olarak ise yine Avrupa çapında gerçekleştirdiğimiz başarılı büyüme ile Frost & Sullivan’ın 2018 Avrupa Pazar Liderliği Ödülü’nü kazandık.
“TOPLUMDAN ALDIĞIMIZI GERİ VERİYORUZ”
“Toplumdan aldığımızı yine toplumumuza geri kazandırmaya gayret ediyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk anlamında düzenli olarak sürdürdüğümüz üç projemiz bulunuyor. Her yıl yaklaşık 40-50’ye yakın ihtiyaç sahibi çocuğumuzun eğitimlerine destek oluyoruz.
İkincisi, Türkiye’de beş farklı şehirde lokasyonlarımız var. Özellikle Anadolu’daki illerimizde durumu iyi olmayan okulların boyama ve laboratuvar gibi ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Bir de yılda iki kere düzenli olarak kan bağışı kampanyası yapıyor ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz.”
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