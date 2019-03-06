Portföy hizmetleri yapısına geçeceğiz
Telekom ve IT hizmetleri sunan T-Systems yeni yapıya geçiyor.
T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Dikey ve yatay hizmetlerin yerini portföy hizmetleri alacak. Telekom, güvenlik, loT, bulut gibi portföyler üzerinden hizmetler verilecek” diyor.
T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ile yeni planlarını ve dijital dönüşüm süreçlerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Hizmetleri yurtdışına taşımaya başladılar
Sonraki haber Dijital ihracat hamlemiz hızlanacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?