Portföy hizmetleri yapısına geçeceğiz

Mart 6, 2019 0 Yorum 85 Okunma
Portföy hizmetleri yapısına geçeceğiz

Telekom ve IT hizmetleri sunan T-Systems yeni yapıya geçiyor.

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Dikey ve yatay hizmetlerin yerini portföy hizmetleri alacak. Telekom, güvenlik, loT, bulut gibi portföyler üzerinden hizmetler verilecek” diyor.

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ile yeni planlarını ve dijital dönüşüm süreçlerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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