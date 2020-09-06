Doğtaş ve Kelebek markalarıyla yer aldığı mobilya sektörünün yanı sıra enerji ve inşaat alanında da girişimleri olan Doğanlar Yatırım Holding, bulunduğu iş alanlarında önemli kararlar aldı. Mobilyada yatak alanında Lova markasıyla giriş yapan grup, enerjide ise 120 megavat enerji üretim kapasitesine sahip BioTRend şirketinin yüzde 50’sini halka açmaya hazırlanıyor.

İnşaatta ise Yenibosna projesini raftan indiren holding, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmak üzere de çalışmalara başladı. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, iş geliştirme biriminin üzerinde çalıştığı ve 2021 yılında hayata geçmesi planlanan projelerini Ekonomist’e anlattı.

Davut Doğan, KDV indiriminin kalıcı hale gelmesiyle 2020’ye büyük hedeflerle giren mobilya sektöründe pandeminin etkisiyle nisan ve mayıs aylarında ertelenen talebin son üç aylık süreçte yeniden canlandığını aktarıyor.

Mobilyada 2019 yılına göre ciroda yüzde 50’nin üzerinde büyüme öngördüklerini ifade eden Doğan, enerji ve inşaatta ise raftaki projeleri masaya indirdiklerini söylüyor.

Grubun iştiraklerinden yenilenebilir enerji şirketi BioTRend’i 2021’in ilk yarısında halka açmak istediklerini dile getiren Davut Doğan ile bu halka arzdan beklentilerini ve gelecek dönem planlarını konuştuk…

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.