2023 başında halka arz sürecini tamamlamaya hazırlanan Bisse Group, yurtdışında atağa kalkacak. Bisse Group İcra Kurulu Başkanı Onur Kefeli, “Gelecek iki yılda Türkiye’de 10 mağaza açacağız. Rusya’da ise 16 mağaza açarak çıkarma yapacağız” diyor.

Türkiye’nin önde gelen gömlek markalarından Bisse’nin hikayesi, 1976 yılında Artvin Yusufeli’den İstanbul’a gelen Mustafa Kefeli’nin bir atölyede çalışması ile başladı.

1976 yılında İstanbul Vefa’da tutulan 60 m2’lik dükkan ve iki küçük makine ile İbrahim ve Mustafa Kefeli kardeşlerin fason gömlek üretimine başlaması Bisse için atılan ilk temel oldu. İki kardeş ‘Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek’ ilkesini benimseyerek, bu ilkenin baş harflerinden oluşan Bisse markasına can verdiler.

2008 yılında abisi İbrahim Kefeli ile birlikte çıktıkları yolda ayrılarak Mustafa Kefeli tek başına devam etme kararı aldı. 2022’yi 450 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanan Bisse, bugün yurtiçi ve yurtdışında toplam 45 mağaza ile faaliyet gösteren butik gömlek zincirine dönüştü. Şirketin yönetimi bugün ikinci kuşak Onur ve Ongun Kefeli kardeşlere emanet.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde Rusya’ya toplam 16 mağaza açarak, tam anlamıyla bir çıkarma yapacaklarını söyleyen Bisse Group Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Onur Kefeli, İstanbul, Antalya, Bodrum, Selanik ve Katar havalimanlarına da şubeler açarak birbirine entegre olan uçuşlarda var olmak istediklerini belirtiyor.

Tokat Erbağ’da yaklaşık 200 milyon TL yatırımla yeni bir fabrika kurduklarını ifade eden Kefeli, “Bisse ve Kefeli Giyim olarak tekstil alanımızda 2023’ün ilk çeyreğinde halka arz sürecini tamamlayacağız.

Oradan sağladığımız finansal katkıyı sadece yatırım alanında kullanacağız” diyor. Kefeli ile yeni yatırımlarını ve büyüme hedeflerini konuştuk.

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