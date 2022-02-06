Bu yıl 18 hastaneye ulaşmayı hedefleyen 3 milyar TL ciroya sahip Medicana Grubu, sağlık yatırımlarını devam ettiriyor. Eğitim sektöründe de büyümeye odaklandıklarını vurgulayan Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Sekiz yılda 100 kampüse ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

Medicana Grubu 30 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdamla en büyük işverenleri arasında yer alıyor.

Sağlık dışında son üç yılda eğitim sektörüne de odaklanan grup, iki alanda da yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “İki sektörü de uzun vadeli değerlendiriyoruz. İnişlere çıkışlara rağmen hiç frene basmadık.

Sağlığa olan ihtiyaç artıyor. Tüm dünyada çalışabilecek yetkinlikte çocuklar yetiştiren eğitim kurumlarına olan ihtiyaç da her geçen gün artmakta. Bu nedenle iki alana yaptığımız yatırımları sürdüreceğiz” diyor.

Hüseyin Bozkurt, geçen yıl 3 milyar TL olan cirolarında yeni yatırımların etkisiyle bu yıl yüzde 40’lık artış beklediklerini söylüyor. Hüseyin Bozkurt, hem sağlık hem de eğitim tarafındaki planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

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