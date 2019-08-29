Sosyal medya sizi güçlü CEO yapar

Ağustos 29, 2019 0 Yorum 95 Okunma
Sosyal medya sizi güçlü CEO yapar

‘Sosyal medya sizi nasıl daha güçlü lider yapar?’ kitabının yazarı Damian Corbet, CEO’ların sosyal medyadan yararlanması gerektiğini söylüyor.

Corbet, “Sosyal medya sizi müşterilerinize, çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve rakiplerinize entegre eder” diyor.

Damian Corbet ile ‘Sosyal CEO’ olmanın yollarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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