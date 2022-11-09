İstanbul Sanayi Odası (İSO) yeşil dönüşüme ilişkin olarak yürüttüğü çalışmalara yönelik ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı.

İSO Başkanı Bahçıvan, “Paydaşlarımızı sürdürülebilir gelecek için harekete geçmeye davet ediyoruz” diyor.

Pandemi ile birlikte gerek toplumsal hayatta gerekse iş dünyasında hızla yaygınlaşan yeşil dönüşüm hamlesi, son dönemde Ukrayna- Rusya savaşı ve enerji-gıda tedarikindeki sorunlar gibi nedenlerle gündemdeki yerini korumakta zorlanıyor.

Ancak bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye gibi ihracatının yarısını Avrupa’ya yapan bir ülke için yeşil dönüşüm seferberliğinden geri adım atma şansı bulunmuyor.

İş dünyasının yeşil dönüşüme bakışını ve şirketlerin yakın gelecekte atması gereken adımları İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.