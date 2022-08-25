Küresel makina devlerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan GNC Makina, üretime de el atıyor. GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “Yerli bir robot otomasyon firması satın alıyoruz.

Victor Taichung markası ile de Türkiye’de fabrika kuracağız” diyor. Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, enerji teknolojilerinden medikal endüstrisine kadar birçok sektöre hizmet veren GNC Makina, dünyanın önde gelen takım tezgahları markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Victor Taichung, Nakamura-Tome, Romi, Vision Wide, Vonghler, Lico, GROB Werke gibi yüksek hız ve niteliğe sahip CNC makine markalarının Türkiye’deki yetkili distribütörü olan şirket, yakın gelecekte üretime de el atmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da 2010 yılında kurulan, 2022’yi yaklaşık 45 milyon dolar yani yaklaşık 800 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanan şirketin yönetim kurulu başkanı Gökhan Çetinkaya ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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