Teknolojiye yatırım yapıyor
Son beş yılda teknolojiye yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Bu yıl ise 6 milyon TL civarı bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı için bin 500 yeni istihdam yaratma hedefimiz var” diyor.
Dünyanın en güçlü güvenlik şirketlerinden biri olan Securitas, 59 farklı ülkede 370 bin’den fazla çalışanıyla 150 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor.
Türkiye’de ise 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere pek çok farklı sektöre güvenlik çözümleri sunuyor.
Son dönemde “Entegre Güvenlik Çözümleri” olarak adlandırdıkları teknoloji ağırlıklı çözümlere odaklandıklarını söyleyen Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’yla şirketin hedeflerini konuştuk.
Securitas, farklı şehirlerde ofisler açarak büyümeye devam ediyor. Şu an Türkiye genelinde kaç ofisle hizmet veriyorsunuz?
Securitas olarak Türkiye’de 78 ilde, 11 bölge müdürlüğümüz ile 2 bin 500 hizmet noktasında özel güvenlik çözümleri sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Pronet Güvenlik Hizmetleri’nin Elemanlı Güvenlik Bölümü’nü de bünyemize katarak sektör liderliğimizi güçlendirdik.
Çalışan sayımız yaklaşık olarak 20 bin kişiye ulaştı. Pek çok önemli oyuncuyu da portföyümüze dahil ettik. Enerji, turizm ve otelcilik, perakende, endüstriyel tesisler, konutlar, AVM’ler ve okullar çözüm ortaklarımız arasında.
2018 cironuz ne kadardı, 2019 hedefiniz ne kadar?
Geçen yılı 1 milyar TL ciro ile kapattık, bu yıl için ciro hedefimiz 1.2 milyar TL’nin üzerinde. Teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz ve “Entegre Güvenlik Çözümleri” olarak adlandırdığımız teknoloji ağırlıklı çözümlerimiz yine önceliğimiz olacak.
Son beş yılda teknolojiye yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaptık, bu yıl ise 6 milyon TL civarı bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı için 1.500 yeni
istihdam yaratma hedefimiz var.
Teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz, Öngörülü güvenlik kavramından bahsedebilir misiniz?
Dijitalleşen ve hızlanan dünyada müşterilerimiz bizden daha gelişmiş güvenlik çözümleri talep etmeye başladı. Bu da bizim rolümüzü değiştirerek, elektronik güvenlik ve kurumsal risk yönetimi dahil daha geniş bir yelpazede hizmetlerimizi sunmaya yöneltti.
Öngörülü güvenlik anlayışımız sayesinde, müşterilerimizle olan ilişkilerimizde ve onların hizmetlerimizi kullanarak yarattıkları artı değerde bir dönüşüm yaşanıyor. Artan veri-destekli ve akıllı güvenlik çözümlerimiz sayesinde daha proaktif hareket edebiliyoruz.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizden bahsedecek olursak bu konuda neler yapıyorsunuz?
Bu amaçla şirket çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, iş ve sosyal yaşam içerisinde daha güçlü, başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak amacıyla 2017 yılında güvenlik sektörünün ilk vakfını kurduk.
Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, çalışanlarımızın gönüllü olarak üye olduğu bir vakıf olup, başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda da yardımlar yaparak destek olmayı amaçlıyor. Bu konuda pek çok farklı çalışmamız var.
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