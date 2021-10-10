Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri olan Doğanlar Holding, enerji, inşaat, mobilya ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Doğanlar Holding Bilişim Teknolojileri Direktörü Fatih Özengin, amaçlarının grup şirketlerinde rekabet avantajı sağlayacak ve pazar paylarını yükseltecek şekilde iş yönetim süreçlerinin her adımına teknolojiyi adapte etmek olduğunu söylüyor.

Doğanlar Holding enerji, inşaat, mobilya ve perakende olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri konumunda.

Bünyesinde mobilya grubunda; Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store, enerji alanında; Biotrend Enerji şirketi, inşaat sektöründe; Doğyap şirket, perakende alanında ise TroyPark AVM bulunuyor.

Doğanlar Holding Bilişim Teknolojileri Direktörü Fatih Özengin ile şirketi ve teknoloji yatırımlarını konuştuk.

İş süreçlerinizde teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz ve ne gibi avantajlar elde ediyorsunuz?

Temel amacımız, grup şirketlerinde rekabet avantajı sağlayacak ve pazar paylarını yükseltecek şekilde iş yönetim süreçlerinin her adımına teknolojiyi adapte etmek.

Özellikle mobilya grubunda müşterilerimizin alışveriş deneyimini mümkün olan en kolay ve pratik süreç yönetimine getirirken, perakende ve bayii mağazalarımızda stok kontrol süreçlerini otomatikleştirmek en önemli misyonumuz.

Bu şekilde müşterimize daha hızlı termin süreleriyle cevap verebiliyor ve üretim-satış süreçlerini hızlandırabiliyoruz.

Mobilya sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde de en önemli hedeflerimiz üretim ve operasyon verimliliğini artıracak anlık veri takibi ve gerekli erken uyarı sistemlerini devreye alarak operasyonel kârlılığa pozitif katkı sağlamak olacak.

Sağladığınız teknolojik çözümler ve hizmetler müşterilerinize neler sağlıyor?

Pandemiyle birlikte çok kanallı pazarlama konseptiyle müşteriye olabildiği kadar çok kanaldan erişmek, müşteri deneyimi sunmak, tutarlı bir fiyat ve kampanya yönetimi politikası sunmak önem kazandı. Biz de mobilya grubu markalarımızla e-ticaret kanallarımızı daha aktif bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunduk.

Bunu yaparken yaygın bayi ağımızın lojistik avantajlarından da yararlandık. Uzaktan erişim ve sipariş imkanlarını sağlıklı bir şekilde kullandırabilmek için tüm e-ticaret sitelerimizde 7 gün 24 saat müşterilerimizi dinleyen chatbot’lar geliştirme planlarımız var.

Müşterilerimiz artık sanal ortamda ürünlerimizi üç boyutlu olarak inceleyebiliyor ve kendi yarattıkları sanal ortamda ürünlerin kumaş renginden ürünü konumlandırmayı düşündükleri ortamın tüm tasarımına kadar düzenlemeyi yapabiliyorlar.

Önemli gördüğümüz diğer bir kanal mağazalarımızdaki online kiosklar. Müşterimiz dilediği ürünün siparişini verebilecek ve ödemesini kiosk üzerinden, bulunduğu lokasyondan sanal POS aracılığıyla yapabilecek.

Pandemide teknolojinin iş süreçlerinde kullanımı arttı. Bunun size yansımaları nasıl oldu?

E-ticaret hacminin yükselmesi her sektör gibi mobilya sektöründe de gözlendi. Evlerde çalışmaya ve çocuklar için uzaktan eğitime elverişli alanlarının yaratılması, sektör markalarına önemli bir mobilya alışveriş hacmi kazandırdı. Bu dönemde altyapısını kurgulamış, konforlu ve güvenli alışveriş deneyimi sunan markalar müşterilerin tercihi oldu.

Teknoloji hızla değişiyor. Önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?

Teknoloji, hayatın her alanında daha çok yer ediniyor. Pandemi öncesini bile düşündüğümüzde teknolojiyle olan ilişkimiz geometrik bir artış gösterdi. Bu trendin sürekliliği kaçınılmaz. Elbette bu artan trend bazı bilgi güvenliği risklerini de beraberinde getirebileceği için bilgi güvenliği yatırımları da bu dönemde önem kazandı.

Tüm çalışanların ve yöneticilerin teknoloji trendlerini bir BT uzmanı gibi takip edip projelere hem modelleme hem de test amaçlı katkıda bulunması ama aynı zamanda platform bağımsız sistem erişimlerinde belirlenmiş olan bilgi güvenliği prensiplerine uyarak hareket etmeleri çok önemli.

Bilgi güvenliğinin en önemli unsurları gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük ilkeleri. Bu üç sac ayağının şirket stratejilerine uygun bir dengede olması gerekir. Yönetici ve çalışanların da bu unsurlara göre hareket etmesi her kurum için çok önemli.

Teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Hangi alanlar yatırım olarak ilginizi çekiyor?

Teknoloji, Doğanlar Holding’in faaliyetinin olduğu her sektörde yatırım yaptığı bir alan. Enerji şirketimiz Biotrend’in tesisleri, belediyelerden aldıkları çöplerden oluşan metan gazına dönüştüren kojenerasyon üniteleriyle elektrik elde ediyor.

Bu nedenle önleyici bakım faaliyetlerini planlayabiliyor olmak, tesis ve makine verimliliğini ölçebiliyor olmak önemli. Bunun için de bulut üzerinde IOT konseptinde yapay zekâ algoritmalarını ve geçmiş verileri de kullanarak akıllı bakım tahminlemeyle makinaların minimum durmasını sağlamayı amaçlayan projeler tasarlıyoruz.

Önümüzdeki süreçteki farklı yatırım planlarınız neler?

Doğtaş tarafında özellikle AR-GE laboratuvarlarında 3D printing uygulamalarından yapay zekâ algoritmalarına kadar farklı konularda deneyimlerimiz oluyor. Ama Endüstri 4.0’a ilişkin ağırlıklı olarak önem verdiğimiz konulardan biri yapay sinir ağı parametreleriyle yapay zekâ algoritmalarını kullanarak tahminde bulunma projeleri.

Özellikle mevsimsel talep dalgalanmalarını ve bayilerin ürün bazında taleplerini tüketici alışkanlıklarını, harcama eğilimlerini, demografik ve ekonomik verileri de dikkate alarak tahmin edecek bir yapay zekâ algoritması projesiyle sektörde bir ilk olmak istiyoruz.

2022 hedef ve planlarınız neler?

En önemli hedeflerimizden birisi fabrikalarımız ve tesislerimizdeki operasyonel teknoloji katmanında bilgi güvenliği şemsiyesi altında nesnelerin interneti veya M2M yani makinelerin iletişimi anlamında daha olgun bir seviyeye çıkarmak ve erken uyarı- tahminleme sistemlerini ayağa kaldırmak,

RPA ile verimlilik, veri toplama otomasyonunu artırmak olacak. Ayrıca inşaat alanında ulusal ve global operasyonlarımızın anlık takibini yapacak bir proje içinde planlarımız var.

Diğer bir önemli proje ise, tüm grup şirketlerin finansal olarak aynı dili konuştuğu anlık veri sağlama olanağını yöneticilere sağlayacak olan finansal konsolidasyon raporlama projemiz olacak.