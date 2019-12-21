Türk iş dünyasının dönüşüme ihtiyacı var

Aralık 21, 2019 0 Yorum 108 Okunma
Türk iş dünyasının dönüşüme ihtiyacı var

Aclan Acar, Merkez Bankası’ndan sonra profesyonel yaşama giriş yaptığı Doğuş Grubu’ndan ayrılmıştı.

Eğitim alanında kurucu mütevellisi olduğu TED İstanbul Koleji’nde çalışmalarına devam etti. Ankara’da kurulu TED Üniversitesi’nin de kurucu mütevellisi olan Acar, üniversitenin stratejisi, gelecek tasarısı gibi konulara odaklandı.

Türk Telekom ve yüzde 55’lik hissenin sahibi olan Levent Yapılandırma’nın da yönetim kurulu üyesi olan Acar, 45 yıllık deneyimlerini aktardığı kitabını ocak ayında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Aclan Acar ile Türk Telekom’u, iş dünyasındaki değişimi ve yeni kitabını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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