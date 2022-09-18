Bu kış İran’dan gaz akışında bir problem yaşanmaz ise Türkiye’nin enerji tedariki açısından problem yaşamayacağını belirten Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği OEM Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, “2023 kışına Türkiye, arz güvenliği anlamında rahat girecek” diyor.

Rusya –Ukrayna Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler, enerjinin ne kadar kritik bir sektör olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu noktada enerjide oyun yeniden kurulurken, oyuncular da değişiyor.

Öte yandan AB, 2023 kışına odaklanmış durumda. Çünkü Gazprom 5 Eylül’den itibaren zaten yüzde 20 kapasite ile çalışan Kuzey Akım-1 Boru Hattı’ndan gaz akışının bilinmeyen bir tarihe kadar durdurdu.

Avrupa’nın korkulu rüyası olan 2023 kışına Türkiye’nin ise arz güvenliği anlamında rahat koşullarda gireceğini düşünen Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği OEM Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, “Burada Sakarya Gaz Sahası’ndan gaz akışının başlaması ve hatta muhtemelen nükleer elektrik santralinin devreye alınması Türkiye’nin elini nispeten rahatlatacaktır” diyor.

Karbuz, enerji arenasında bugün yaşananlardan gelecekte olması beklenenlere kadar pek çok konudaki sorularımızı yanıtladı.

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