Türkiye’nin sürdürülebilirlik uyumu konusunda Asya’daki rakiplerine göre avantajlı olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye yeşil üretim üssü olabilir. İyileştirmelerle yeşil dönüşümü çok daha hızlı sağlayabilir, rekabetçiliğimizi güçlendirebiliriz” diyor.

Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerdeki resesyon ve belirsizliğe rağmen Türkiye ihracatta büyümeye devam ediyor.

Bu yıl için öngörülen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama konusunda kararlı olan ihracatçılar için en önemli başlıklardan biri de ‘yeşil dönüşüm’.

Bu konuda önemli adımlar atmaya başlayan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), 2021’in haziran ayında ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı açıkladı. Eylem planı çerçevesinde, ‘Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu’ oluşturuldu.

Yeşil dönüşümün topyekûn bir iş birliği sürecini gerektirdiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Özellikle yenilenebilir enerji noktasında ciddi yatırımlar yapan, enerji ihtiyacının büyük bölümünü rüzgâr ve güneşten temin edebilen ihracatçılarımız var.

Örnekler arttıkça, Türkiye yeşil dönüşümde öncü ülke olacak” diyor. Gültepe’ye göre Türkiye’nin yeşil üretim üssü olma konusunda da önemli bir fırsata sahip.

Türkiye’nin sürdürülebilirlik uyumu konusunda Asya’daki rakiplerine göre daha avantajlı konumda olduğunu belirten Gültepe, “Mevcut altyapıdaki iyileştirmelerle yeşil dönüşümü çok daha hızlı sağlayabilir, özellikle Avrupa ve ABD gibi büyük pazarlarda rekabetçiliğimizi güçlendirebiliriz” diye konuşuyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir üretimi bir tercih değil zorunluluk olarak görmek ve dönüşümü tüm sektörlerde hızlandırmak zorunda olduğunu vurgulayan Gültepe, Türkiye’nin ihracat hedeflerini ve yeşil dönüşüm stratejisini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.