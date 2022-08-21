Hilton, Türkiye’de 70 otele ulaştı. Hilton Ortadoğu, Afrika, Türkiye Başkanı Jochem-Jan Sleiffer, “Türkiye, İngiltere’den sonra EMEA’da faaliyet gösteren en büyük ikinci pazarımız.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 30 yeni otel açmayı planlıyoruz” diyor.

Türkiye’ye giriş yapan ilk uluslararası zincir olan Hilton için Türkiye, ABD dışında dünyaya açıldığı ilk ülke olması bakımından özel bir pazar.

Türkiye’de yatırımlarına ara vermeden devam eden Hilton’un faaliyet gösteren 70 oteli bulunurken, geliştirme aşamasındakilerle birlikte 100’üncü otele ulaşıldı.

122 ülke ve bölgede 7 bin mülk ve 1,1 milyon odadan oluşan 18 birinci sınıf marka portföyüne sahip olan Hilton, Türkiye pazarında büyümesini sürdürüyor.

Hilton Ortadoğu, Afrika, Türkiye Başkanı Jochem-Jan Sleiffer ile markanın Türkiye’deki büyüme planlarını konuştuk.

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