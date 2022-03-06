Globalde yüzde 22 büyüyen Microsoft, Türkiye’de de benzer büyüme sağladı. Mart ayında AR-GE merkezini açmaya hazırlandıklarını söyleyen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Tüm dünyada veri tabanlarının geçişi buradaki ekibin ürettiği araçlar tarafından yapılacak” diyor.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Geçen yıl KOBİ ve bulut hizmetlerinde büyüme ivmesi sağlayan Microsoft Türkiye, global büyüme olan yüzde 22 oranına benzer bir grafik yakaladı. Türkiye’deki yatırımlarım artırma planları yapan Microsoft, mart ayında AR-GE merkezinin açılışını yapacak.

Veri merkezi yatırımı için de regülasyon sürecini takip eden şirket, start up ekosistemi ve iş ortaklarına da yatırımları ajandasına almış durumda. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, önümüzdeki dönem planlarını anlattı.

2021 yılı pandeminin etkilerinin azaldığı ama yine de devam ettiği bir dönem oldu. Sizin açınızdan bu yıl nasıl geçti?

Hem pandemi koşulları hem de dijital dönüşüm rüzgarının beş yıldır daha kuvvetli esmesinden dolayı Microsoft ve bizim gibi başka şirketleri bu dönemde öne çıkardı. Bizim başarımız, kendi ürünlerimizi pazara yansıtma fırsatı bulmamız oldu. Buna sadece hibrit çalışma sistemi ve Teams gibi ürünler olarak bakmamak lazım. Tamamen açık kodlu kaynak sistemine geçilmesi, hizmetlerin hepsinin bulut dönüşümünün gerçekleşmesi, ürün ile modellerin yenilenmesiyle tamamen stratejinin yansıması oldu.

Bu dönemde büyüme nasıl gerçekleşti?

Microsoft globalde 2021 mali yılında yüzde 22 büyüdü. Türkiye’de de buna benzer bir büyüme gösterdik. Bulut hizmetleri agresif büyüdü. Çip ve tedarik zincirindeki kırılma, bulut hizmetlerinin de çok daha fazla kullanılmasına yol açtı. Bulut pazarı tarafı yüzde 40 büyüdü.

Küçük ölçekli şirketler pandemi sürecinde mecburen dijitalleşmek durumunda kaldı. KOBİ tarafında ne gibi gelişmeler oldu?

Evet ancak KOBİ’lerin bir lüksü var, o da çok daha esnek olabilmeleri. Regülasyon ve karar aşamalarını çok daha hızlı alabiliyorlar. Bu noktada pazara yönelim stratejimizde de değişikliğe gitmemiz gerekti. Microsoft, iş ortaklarıyla aracılığıyla çalışan bir şirket. Kurumsal kadar KOBİ’ler tarafındaki kaslarımızın da güçlü olması gerekiyor. Geçen yılki yatırımları bu ikisini dengede tutacak bir strateji yürüttük. Buna kamu segmentini de ekleyebiliriz.

Tüm segmentlere baktığımızda büyüme en çok hangi alanda oldu?

KOBİ ve orta ve küçük çaplı şirket tarafının daha agresif büyüdüğünü söyleyebilirim. Kurumsal tarafa göre yaklaşık iki kat daha fazla büyüdü. Yüzde 10’a karşı yüzde 20 büyüme gibi söyleyebiliriz. Tüm Türkiye büyümemiz ise global büyümeye yakın bir oranda gerçekleşti.

Microsoft’un Türkiye’ye veri merkezi yatırımı planı vardı. Şu an o ne aşamada?

Veri merkezinin açılması için finansal kaynak, teknoloji ve regülasyon gerekiyor. Kaynağımız var, Türkiye’de teknoloji sorunu da yok. Şu anda regülasyon tarafına odaklanıyoruz. Regülasyon olarak servis sağlayıcıların ortak imza attığı ilke ve prensip anlaşması var.

Bizim önceliğimiz Türkiye’deki regülasyonların bu anlaşmaya eşgüdümlü şekilde güncellenmesi. Bunlar KVKK, BTK yönetmeliği, veriye olan kanuna erişim süreçleri, yerel ile global paydaşların tutulma biçimi gibi regülasyonlar. Bu konuda kamuyla bilgi alışverişi yaparak sürecin içindeyiz. Bunun sonuçlanmasını takip ediyoruz.

Türkiye’de önceliğiniz üretim, perakende, sağlık, telekom, finansal hizmetler ve oyun gibi alanlar. Bu alanlara büyümek için ne gibi adımlar atıldı?

2021’de oldukça yol aldık. Altı büyüme vektörü belirlemiştik. Bunlardan ön planda olan üretim ve perakende. İki yıl önce açtığımız teknoloji merkezimiz Türkiye’de zaten var. Bir de buna perakende odası açtık. Perakende teknolojilerin gösterildiği, metaverse gibi alanlarda neler yapılabileceği, online pazar koşullarının nasıl yansıtılabildiği gibi birçok alanda deneyim merkezi oldu.

LC Waikiki, Hepsiburada gibi birçok dev şirketlerle çalışıyoruz. Üretim alanında Mess ve Koç Grubu ortaklığında girişimler yaptık. Üretim çekirdeği teknolojilerini ön plana çıkarttık. Mavi yakalıların dijital dönüşümü şu an odağımızda. Türkiye’de edge zone açtık. Türk Telekom ile ortak yatırım yaptık. Verinin Türkiye içinde kalması için çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu yıl için yatırım ajandanızda neler var?

Resmi olarak lansmanı yapmasak da AR-GE merkezi yatırımız olacak. Sanayi Bakanlığı’ndan onayı aldık, mart ayında lansmanını yapmayı planlıyoruz. Bu da bizim büyüme vektörlerimizden bir tanesi. Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle karşılaştırdığımızda buradaki katma değerli teknolojiye ve iş gücüne güveniyoruz.

AR-GE merkezinin kapsamı ne olacak?

50 kişilik küçük bir ekiple başlıyoruz ama büyüme planlarımız var. 2019’da Türk şirketi Citus Data’yı satın almıştık, AR-GE merkezini onun etrafında oluşturduk. Ekibin görevi, bizim bulut hizmetlerimiz üzerinde açık kaynak kodlu veri tabanı hizmeti geliştirmek.

Kompleks bir iş ama temel AR-GE işi. Bizim Azure yani bulut hizmetlerimiz üzerinde çalışan tüm dünyada bütün açık kaynak kodlu veri tabanları ve diğer veri tabanlarının geçişi bu ekibin ürettiği araçlar tarafından yapılacak.

2022 için hedef ve planlarınız neler?

AR-GE merkezimizin açılması bizim için çok önemli. Bunun dışında start up ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca iş ortaklarımıza yatırım yapacağız. Sadece geleneksel bizim ürün ve hizmetlerini satan distribütörlerimiz değil iş örgüt ve kümeleriyle iş birliği yapacağız.

METAVERSE’DE OYUN VE PERAKENDE ALANI ÖNE ÇIKIYOR

“Şu anda Meteverse’i tamamen biliyorum ve 360 derece uygulayabiliyorum diyen bir kurum olduğuna inanmıyorum. Microsoft daha konservatif bir şirket. Biz uygulama alanlarını test ederek tanımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Metaverse içinde tanımlanan metalar nedir, alışverişi nasıl olacak gibi soruların yanıtlanması ve güven ilişkilerinin modellenmesi zaman alacak.

Tüketici ve kurumsal tarafta metaverse uygulama alanlarının neler olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Globalde çok yakın zamanda oyun şirketini satın aldık. Metaverse deyince akla ilk gelmesi gereken şey, uçtan uca o deneyimin yaratılması. Şu an içinde olduğumuz bu dünyanın bir kopyasından bahsediyoruz.

Bu tür sanal dünyaların yaratılması için en etkili sektörlerden biri de oyun dünyası. Microsoft da buraya ciddi yatırımlar yapıyor. Perakende de metaverse alanında neler yapılacağına dair fikir alışverişi yapıyoruz.”

“SATIN ALMA İÇİN GÖZÜMÜZ SÜREKLİ AÇIK”

“Satın alma anlamında gözümüzü sürekli açık tutuyoruz. Türkiye’de çok yakından takip ettiğimiz strat up’lar var.

Hem destek vermek için hem de AR-GE yapmak için. Start up ekosistemini, perakende ve üretimden sonra büyüme vektörü olarak görüyoruz.

İş ortaklarımız vasıtasıyla da mümkün olduğu kadar start up ekosistemine destek vermeye çalışıyoruz. Sadece bulut ve Microsoft teknolojileri ile değil globalde faaliyet gösteren LinkedIn, GitHub gibi şirketlerimizle de destek sağlıyoruz.

Şu anki stratejimiz bunlarla birlikte tek bir havuzda tüm kaynakları toplayıp Türkiye’deki start up ekosistemine destek vermek.”