Üç ülkede start up’lara yatırım yapacağız
3 milyar TL cirolu İnci Holding önümüzdeki beş yıl içinde bu rakamı ikiye katlamayı planlıyor.
Bu hedefe ulaşmak için geleceğin iş alanlarına yatırım yapacaklarını söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, yeni iş fikirlerine yatırım yapacaklarını söylüyor.
Neşe Gök ile grubun yeni yatırım alanlarını ve büyüme vizyonunu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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